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Rapor: Dubai’de emlak fiyatları hızla düşüyor

Erkan Öz / İstanbul, 15 Şubat () - Dünyanın en zenginlerinin emlak yatırımları için en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Dubai’de emlak fiyatları hızla düşüyor. Emlak danışmanlık firması Knight Frank’in yayınladığı rapora...

Rapor: Dubai’de emlak fiyatları hızla düşüyor

Erkan Öz / İstanbul, 15 Şubat () - Dünyanın en zenginlerinin emlak yatırımları için en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Dubai’de emlak fiyatları hızla düşüyor.
Emlak danışmanlık firması Knight Frank’in yayınladığı rapora göre, Dubai son iki yılda fiyatların en çok düştüğü emlak piyasası oldu. 2015’te tepe noktasına ulaşan fiyatlar o zamandan bu yana yüzde 25 geriledi.
Rapora göre, petrol fiyatlarının düşmesi, çevre ülke para birimlerinin değer kaybetmesi ve Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik gerginlikler fiyatların düşmesinde etkili oldu.
İnşaat sektörü, Dubai ekonomisinde anahtar bir role sahip olduğu için fiyatların çöküşe geçmesi şehrin finans sektörünü de çok olumsuz etkiliyor.
Dubai Avrupa, Hindistan, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkelerin zenginlerini çekebilmek için sürekli yeni inşaat projeleri yapmayı bir strateji olarak belirlemişti.
Şehir halen aktif olarak çalışan 1,200 vinç ile dünyanın en büyük şantiyelerinden biri durumunda; ancak, bu durum talebin çok üzerinde ev ve ofis inşaatına yol açarak fiyatların daha da aşağı yönlü baskı altında kalmasına neden oluyor.
Jones Long LaSalle’nin Tahminine göre bu yıl Dubai’de 31,000 yeni daire inşaatı bitecek; ancak, yeterli sayıda alıcı yok.
Fiyatlardaki çöküş eğilimi büyük projelerde çok daha net olarak görülebiliyor. Dünyanın en yüksek binası olarak ünlenen Burj Khalifa’da tek odalı stüdyo bir daire 2014’te 1 milyon dolara alıcı bulurken bugün ancak 550 bin dolara satışa çıkarılabiliyor.
Dubai sahili açıklarında 300 yapay ada oluşturulması ile başlayan "The World" isimli projede sadece bir adanın üzerinde İnşaat yapılabildi. Palmiye şeklinde oluşturulan yapay adalara dayanan bir başka projede de inşaat faaliyetleri durduruldu.

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