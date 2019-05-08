Rapor-ABD’de dijital reklam harcamaları 100 milyar doları aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mayıs () – ABD merkezli Interaktif Reklamcılık Bürosu (IAB) ve Londra merkezli danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) araştırması, ABD’de dijital reklam harcamalarının geçen yıl ilk kez 100 milyar doları aştığını ortaya koydu.

Söz konusu araştırma raporuna göre, toplam yerel dijital reklam harcamaları 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 22 artışla 107.5 milyar dolara yükselirken, mobil reklamcılık harcamaları yıllık 40 artışla 69.9 milyar dolara, video reklamları harcamaları da yüzde 37 artışla 16.3 milyar dolara ulaştı.

PwC ortaklarından David Silverman, tüketicinin reklam gelirleri rakamlarına dikkat etmesinin söz konusu büyümeyi kısıtlamayacağını, çünkü “sektörün geçmişte gelişmek için çeşitli yollar bulduğunu” ve gelecekte de bulacağını söyledi. “Sektörde çeşitli değişimler görünüyor” diyen Silverman, dijital ses reklamcılığının da 2018’de yıllık yüzde 23 artışla 2.3 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekti.

Söz konusu raporda reklam gelirlerinden kazanç elde eden şirketlerin isimleri verilmezken, en çok reklam veren 10 şirketin 2018’de reklamlardan yüzde 77 gelir elde ettiği görüldü. Bu oranın son 10 yılda yüzde 69 ile yüzde 77 arasında değiştiği belirtildi.

Kişisel gizlilik yaptırımlarının söz konusu reklam gelirlerinde etkisi olacağına işaret eden Silverman, “Yapay zeka ve verilerin, verilen reklamları daha etkili hale getirmesiyle yaptırımların sektörde gözle görülür bir etkisi olacak” dedi.

