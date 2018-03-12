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Rapor: ABD silah ihracatının yarısını Orta Doğu’ya yapıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Yayınlanan yeni bir rapor, son beş yılda ABD’nin askeri teçhizat ihracatının neredeyse yarısının Orta Doğu’ya yapıldığını ortaya koydu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü...

Rapor: ABD silah ihracatının yarısını Orta Doğu’ya yapıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Yayınlanan yeni bir rapor, son beş yılda ABD’nin askeri teçhizat ihracatının neredeyse yarısının Orta Doğu’ya yapıldığını ortaya koydu.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (Sipri) tarafından yayınlanan raporda, 2013-2017 yılları arasındaki küresel büyük silah sistemlerinin ihracatında, bir önceki dört yıllık döneme göre yüzde 10 arttığını ve son 10 yıldır artış eğiliminde olduğu ortaya koyuldu.
Raporda, dünyanın en büyük silah ihracatçısı olan ABD’nin söz konusu iki dönemde satışlarını yüzde 25 arttırdığı ve küresel ihracatın üçte birini gerçekleştirerek dünya genelindeki 98 ülkeye satış yaptığı vurgulandı.
Buna karşılık, Rusya silah ihracatında ise yüzde 7.1’lik bir düşüş gözlemlenirken, sırasıyla Fransa, Almanya ve Çin de küresel silah ihracatında ilk beşte yer aldı.
Sipri Silah ve Askeri Harcamalar Direktörü Dr Aude Fleurant, konuyla ilgili, “ABD’nin Obama yönetimi döneminde imzalanan anlaşmalara bakıldığında ABD’nin silah ihracatı 2013-2017 döneminde en son 1990’lı yıllarda gözlemlenen düzeylere ulaştı. 2017 yılında imzalanan anlaşmaları ve büyük çaplı kontratları, gelecek yıllarda ABD’nin dünyanın en büyük silah ihracatçısı olmaya devam edeceğini gösteriyor” dedi.
Rapor kapsamında küresel silah ihracatının yüzde 32’sinin son beş yılda çeşitli çatışmaların merkezi olan Orta Doğu’ya yapıldığı gözlemlendi. Hindistan küresel silah ithalatında birinci sırada yer alırken, Suudi Arabistan ve Mısır da listenin ilk üçünde yer aldı. (Fotoğraflı)

 

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