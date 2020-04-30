Ramazanın Vazgeçilmez Adresi Sultanahmet'te Başarı Hikayesi

İstanbu'un tarihi yaraımdası Fatih İlçesi Sultanahmet 'te Ramazan'ın yeri başkadır. Ramazan ayının vaz geçilmez ziyaret noktalarından Sultanahmet'te bu yıl neler oluyor, Ramazan nasıl geçiyor. Bunu da en iyi günü orada yaşayanlar bilir. Bu nedenle yaşanan o atmosferi hem bugünmüş gibi analım, hem de semtin kalbinde kurulu Bay Bread’inde neferi Sultanahmet şubesi kurucusu Emine Gül Yılmaz’dan bugünlere gelmesindeki başarı hikayesini dinleyelim dedik. Geçmişten günümüze ramazan tadıyla da anlatalım istedik.

Emine Gül Yılmaz kimdir? Önce kısaca kendisinden bahsedelim;

Tarihi Yarımada Sultanahmet'te ekmek üreten Emine Gül Yılmaz öğrenimini Görsel İletişim Tasarımı üzerine tamamlamış kısa bir süre için de mesleğini sürdürmeye çalışmıştır. 2004 yılında ise dedesinden babasına, babasından kızına geçen 3 nesildir fırıncılık mesleğini seçmiş bir kadın girişimcidir.

Eski Ramazan ayı ile günümüzde SULTANAHMET'TE Ramazan nasıl yaşanıyor?

Çok eskiden Sultanahmet'te Ramazan ayında Gülhane parkında kurulan şenlikler daha sonra Sultanahmet meydanında çadırların olduğu, insanların iftardan sahura kadar vakit geçirdiği tarihi bir yer iken, şuan tüm dünyada olduğu gibi tarihi yarım adada sessizliğini yaşatmakta.

Her çocuk, istisnasız olarak Türkiye'de yaşadığı takdirde Ramazan ayında bir kere bile olsa İftara 5 dakika kala fırına gider ve Ramazan pidesi alır.Bunu yapmayanımız yoktur. İşte budur Ramazan ruhu, insanın nefsini dizginleyen şevk ve tutku tam olarak budur!

Kültür bunu çocukluktan alır ve yaşlanıncaya kadar bizlere aşılar.

Ancak koronavirüs salgını bu yıl dünyada bir çok şeyi etkilediği gibi "Onbir Ayın Sultanı" ramazandaki bazı geleneklerinde değişmesine neden oldu.

Ramazanda iftar sofralarının baş tacı olan pideye ulaşmak için uzun kuyrukların oluştuğu fırınımızda bu yıl sosyal mesafe kuralı gereği benzer görüntülere rastlanmadı. Birçok kişi, Bay Bread pidelerini evinde pişirmeyi tercih etti.

Ramazanların tadını alamasak da bu gelenekleri yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak bizim görevimizdir.Bu aşkla ve sevgiyle bağlandığım fırıncılık mesleğinin devamı için var gücümle nesillere aktarmak için geliştirmeye devam ediyorum..

Modern hayatın koşuşturmasının yanında yine de Ramazan sofralarında geleneksel yemeklerimizin hazırlanıp Ramazan pidemizin son teknoloji kullanılarak tüketildiğini gördükçe mutlu oluyorum..

Zamanın hızla değiştiği ve küreselleşen dünyamızda kültürel ve manevi değerlerimizden hiçbir zaman vazgeçmeden sonsuza dek Ramazan pidesini de bu değerlerle yaşamak ve yaşatmak gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır.

Fırıncılık sektörü ile tanışmasını ve kendi başarısını nasıl devam ettirdiğini sorduk,

Un ilk üstüme bulaştığında artık sen de bizimlesin ayrılamazsın demişlerdi...

1935 yılında Ankara Çankaya'da bir fırında çalışmaya başlayan dedem Rıza Yılmaz, Samatya mevkiinde bir fırına ortak olmasıyla tüm çocuklarını teker teker fırıncılık serüvenine dahil etmiş.

Yılmaz ailesinin bireyleri başta dedem Rıza Yılmaz ile birlikte babam ve 3 amcam Samatya’daki Merkez fırınımızdan ayrılarak farklı lokasyonlarda 5 şube daha sektöre kazandırmışlardır. Anlayacağınız hamurumda fırıncılık var.. .

Babamın vefatından sonra ailenin en büyük kızı olarak isteyerek ve merakla fırıncılık mesleğini devir aldım. Un ilk üstüme bulaştığında artık sen de bizimlesin ayrılamazsın demişlerdi ve 16 yıldır halen severek görevimi yerine getirmeye devam ediyorum..

-Ailenizin başlattığı üretimin devamlılığını sağlamak dışında sizin getirdiğiniz başarınız, farkınız neler söyleyebilir misiniz?

Üretimimiz, müşterilerimiz ve emektar çalışanlarımızla aynı istikrarda devam ediyorduk. Ancak ilerlemek ve büyümek adına yön verilmesi gereken işleri planlamam gerekiyordu. Fakat her şey planladığınız gibi gitmiyor, işletmem de pişirme fırınlarımdan biri patladı. Çok araştırmalarım sonucunda Toya Makina ile başlayan çözümsel süreçlerimiz işbirliğine dönüştü.

-Başarı sizin için nedir, nelerdir?

Kalite asla tesadüf olmamıştır

Doğru insanla doğru ekip ve donanımla tecrübe ederek istikrarla yılmadan devam etmek başarının temelidir. Ekip herşeydir. Sadece sizin başarılı olmanız değil ekip ruhununda bütünlüğü ve donatıları son derece önemli. Aynı zamanda doğru malzemeye entegre doğru donanım da basarıya büyük bir etken. Çünkü bunları sağladığınızda verim kendiliğinden geliyor. Kalite asla tesadüf olmamıştır.

-İş hayatınızda olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Güven çok önemli bir unsurdur. Ne iş yaparsanız yapın, eğer karşınızdaki insana güvenmiyorsanız o işin olma imkanı sıfırdır.

Bir de zamanı iyi kullanmak ve değerlendirmek bir çok işi bir anda yönetebilmek kişinin kendi zenginliği oluyor. Boşa harcanan zaman beni tedirgin eder. Çünkü bunu telafi edemezsiniz.

Yaşadığınız zorluklar neler oldu? BAY BREAD Teknolojisinin üretim ve veriminize katkısını anlatır mısınız?

Sektörümüzde ustalık babadan çocuklara geçmiyor artık. Ne yazık ki kimse bu mesleği seçmek için çaba sarf etmiyor. Ben de iyi usta bulma sıkıntısı yaşamaya başladım. Üretimde karşılaşılan problemler, müşteri memnuniyetsizliği beni işimi bırakma noktasına getirdiği dönemde Yüksek Teknoloji Bay Bread projesiyle tanıştım. işletmeme faydasını ve avantajlarını uzun soluklu görüşmeler neticesinde onayladım. Bir risk alıp yatırım yaparak fırınımın parekende kısmını Ağustos 2017 yılında Bay Bread Yeni Nesil Fırıncılığına dönüştürdüm. Tezgah satışımı %100 etkilemesiyle kendime ve işime tekrar sarıldım.

En sonuncusu da ekip ruhu... Hiç bir zaman tek başınıza yapamazsınız. Bay Bread ile birlikte ailemi daha da büyüttüm. Büyük bir ekibin olması şarttır. Ortak akıl, doğru tespitler ekip çalışmasıyla oluyor..

İş yaşamı kesinlikle büyük bir savaş arenası..

Yaptığınız tercihler, stratejiler, rakipler arasından sıyrışmanızı sağlar. Bay Bread Yeni Nesil Fırıncılıkla yollarımı birleştirmekten ve aynı yolda yürümekten çok memnunum. Klasik fırın modelinden yüksek teknolojiyi kullanan ilk yeni nesil fırın olmanın farkını yaşıyorum.

Bu sebeple farklı olmak, farklı düşünmek, farklı uygulamaları gerçekleştirmek çok önemlidir. Fark kelimesini önemsemekteyim ve farkı meydana getiren unsurlarda başarının anahtarı oluyor. Kısacası farkı yakalamak için çok çalışmanın ve doğru yatırımlar yapmanın önemine inanıyorum...

Niyet, sabır, zaman ve başarı...