'Ramazan ve Kurban bayramlarında Antalya'da ciddi doluluklar oluşacak'

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, resmi ve dini bayramlarda ciddi bir yoğunluk beklediklerini belirterek, "19 Mayıs bunun güzel bir örneği. 19 Mayıs'ta Antalya'da gerçekten doluluk oranlarımız artmaya başladı. Şunu da öngörebiliriz Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesinde ciddi doluluklar oluşacaktır" dedi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, iç pazar ile resmi ve dini bayramlardaki turizm hareketliliğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Önümüzdeki 19 Mayıs ve dini bayramlarda yoğun talep gelmesini beklediklerini belirten Yağcı şunları söyledi:

"Burada iki konu var. Önceden tatil sürelerinin belirlenmesi çok büyük bir destek. Tüketici için de önemli bir destek, çünkü onlara önceden erken rezervasyon alışkanlığını geliştirmek için de önemli bir fırsat. Yani insanlar resmi tatilin hangi günde, ne zaman olacağını ne kadar erkenden bilirse, tatil yapmaları o kadar kolaylaşacaktır ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Özellikle 2016 sonrası gibi turizmin düşüp ondan sonra büyümeye başladığı yıllarda biz gerçekten hem resmi tatillerde hem dini tatillerde çok ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. 19 Mayıs bunun güzel bir örneği. 19 Mayıs'ta Antalya'da gerçekten doluluk oranlarımız artmaya başladı ama şunu da öngörebiliriz; Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda Antalya bölgesinde ciddi doluluklar oluşacaktır. Dolayısıyla erkenden yerli tüketicilerimiz tatillerini rezerve ederlerse hem fiyat anlamında hem de yer bulma anlamında çok daha rahat edeceklerdir. Erken rezervasyon yapmalarını tavsiye ediyoruz."

'TATİL LÜKSTÜ ALIŞKANLIK OLDU'

İnsanlar için daha önce lüks olan tatilin günümüzde alışkanlık haline gelmeye başladığını aktaran Erkan Yağcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişilerin seyahat özgürlüklerine karışamayız. Yani insanlar isterse Türkiye'de tatil yapar, isterse de yurtdışında tatil yapar. Ama tüketicilerde şöyle bir alışkanlık oluştu; insanlar için tatil yapmak bir lükstü, şimdi ise bir alışkanlık haline geliyor. İnsanlar bir kere tatil yapıyordu şimdi ise 4 kere tatil yapmaya başladı. Mutlaka biz tatillerinin bir ya da 2'sini Türkiye'de geçirmelerini isteriz. Ama artık dünya da küçülen bir köy ve insanlar yeni yerler görmek ister, ona da saygı duymak zorundayız."

'İÇ PAZARDA ERKEN REZERVASYON ÖNEMLİ'

Yerli turistin kendileri için her zaman çok önemli olduğuna dikkati çeken erkan Yağcı, şöyle konuştu:

"Yani bu sadece kötü yıllarda düşünülecek ya da hatırlanacak bir pazar değil. Mesela İspanya turizmine bakarsanız; yerli turizm hareketi o sektörü ayakta tutan dinamiklerden biri. Biz yerli turisti her zaman desteledik. İç pazarı çok çok önemsiyoruz çünkü kötü yıllarda, özellikle imaj sorunu yaşadığımız yıllarda 2016 buna güzel bir örnektir, bizim kendi insanımıza, kendi bölgemizi anlatmak derdimiz yok sonuçta. Bazen insanlar bölgenizde yaşanan sıkıntıyı anlamayabilir ,ya da bölgeyi tanımadığı için farklı kuşkuları olabilir ama iç pazardaki hareketlilik her zaman işlerin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Dolayısıyla biz önemsiyoruz iç pazarı. Bu yıl da önemsiyoruz. Dolayısıyla bu yıl Rus pazarın ya da diğer pazarların büyümesiyle iç pazara yer ayırmama sorunu olmaması için de mutlaka erken rezervasyon koşullarından faydalanmalarını istiyoruz. Bir an önce özellikle resmi tatil ve dini bayramlardaki tatillerde rezervasyonları erkenden yapmalarını istiyoruz ki herhangi bir mağduriyet yaşanmasın."

FOTOĞRAFLI