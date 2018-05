'Ramazan'da 200 ton pastırma, 500 ton sucuk satışı bekliyoruz'

KAYSERİ Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Ramazan ayında 200 ton pastırma, 500 ton sucuk satışı beklediklerini söyledi.

Ticaret Borsası'nda, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, yaklaşan Ramazan ayı öncesi basın toplantısı düzenleyen KTB Başkanı Recep Bağlamış, ''Pastırma ve sucuk, Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti ve sofraların en gözde yiyeceğidir. Kırmızı etteki dalgalanma ve artış nedeniyle, biz üreticilerden değil, et kaynaklı olarak pastırma ve sucuğa yüzde 15 dolayında zam yapıldı. Şu anda piyasada sırt pastırma kilosu 120 TL'den kuşgömü yani bonfile olanı ise 130 TL'den, yağsız olarak adlandırdığımız sıra pastırma 90 TL'den parmak ve kangal sucuk 60 TL'den sucuk içi'de kilosu 60 TL'den satılmaktadır. Ramazan ayı boyunca 500 ton sucuk , 200 ton pastırma satışı bekliyoruz. Et fiyatlarından dolayı durgun geçen satışların ramazan ayında canlanmasını bekliyoruz'' dedi.

Bağlamış, Türkiye'nin birçok yerinde sucuk ve pastırma yapılmasına karşın Kayseri sucuğu ve pastırmasının yerinin ayrı olduğunu olduğunu, kentin ikliminin bu et ürünlerinin üretiminde önemli faktör olduğunu, kullanılan baharat, sarımsak gibi girdilerin de geleneksel lezzeti artırdığını belirtti. Bağlamış, ''Türkiye genelinde sucugun yüzde 45'ni, pastırmanın yüzde 35'ini Kayseri olarak üretiyoruz" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI