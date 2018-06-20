Ramazan Bayramı döneminde satış rekoru kırıldı

İSTANBUL, () - BOYNER’İ bayram döneminde yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti. 14 Haziran arife gününün satışları, şu ana kadar en yüksek satışa imza atılan 2017 yeni yıl dönemine oranla yüzde 15 artış gösterdi. Bayram alışverişi boyunca Boyner mağazalarında 1 milyon 650 binden fazla ürün satılırken, en çok ilgi gören ürün tişört oldu.

Bayram alışverişi kapsamında yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlayan Boyner’de, bu dönemde toplam 1 milyon 650 binden fazla ürün satılırken, bu ürünlerin yaklaşık 337 bini arife günü müşterilerle buluştu. 14 Haziran arife günü aynı zamanda Boyner’in tek günde yakaladığı tarihi satış rakamı sıçramasına da sahne oldu. Bundan önceki en yüksek cironun kaydedildiği 30 Aralık 2017 gününe oranla satışlarda yüzde 15 büyüme yaşandı. 2017 yılının Ramazan Bayramı arife gününe göre ise satışlarda yüzde 45 artış ile daha çarpıcı bir sonuca ulaşıldı.

EN POPÜLER ÜRÜN 'TİŞÖRT'

Bu sene Ramazan Bayramı’nın Babalar Günü ile bir araya gelmesinin de etkisiyle Boyner'de Ramazan Bayramı alışverişinin en popüler ürünü tişört oldu. Müşteriler ünlü markaların çok sayıda tişört seçeneğini uygun fiyatlarla alma fırsatı buldular. Boyner'de bayram için 550 binden fazla tişört satılırken, 167 bini aşkın pantolon, 130 bine yakın gömlek müşterilerle buluştu.

İSTANBUL ALIŞVERİŞ VE SATIŞ LİDERİ

Türkiye'nin dört bir yanındaki Boyner mağazalarında bayram alışverişi keyfi yaşanırken en çok alışveriş yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul’da bayram alışverişi kampanyası kapsamında 515 binden fazla ürün satıldı. Satış yarışını Adana ve Trabzon takip etti.

1 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI BOYNER.COM.TR'Yİ ZİYARET ETTİ

4-11 Haziran tarihleri arasında 1 milyondan fazla kullanıcı boyner.com.tr'yi ziyaret ederek bayram alışverişi yaptı. Online alışverişte en çok tişört, ayakkabı ve sandalet satıldı.

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