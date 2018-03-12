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Raiffeisen Bank / Angelé: ABD ekonomisindeki balon 2019'da patlar

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart () - Avusturya merkezli finans kuruluşu Raiffeisen Bank International Kıdemli Ekonomisti Joerg Angelé, ABD ekonomisinin 2019'da krize girebileceği konusunda uyardı ve "Balon bir yerde patlayacak" diye uyardı.  Marketwatch'ta...

Raiffeisen Bank / Angelé: ABD ekonomisindeki balon 2019'da patlar

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart () - Avusturya merkezli finans kuruluşu Raiffeisen Bank International Kıdemli Ekonomisti Joerg Angelé, ABD ekonomisinin 2019'da krize girebileceği konusunda uyardı ve "Balon bir yerde patlayacak" diye uyardı. 

Marketwatch'ta yer alan habere göre Angelé, ABD ekonomisinin bugünkü durumunu 2000 yılındaki haline benzeterek, "2019'un yarısında muhtemelen keskin bir yavaşlama, hatta resesyon görülecek; sonsuza dek böyle sürmez. Balon bir yerde patlayacak" dedi. 

Marketwatch'un, Şubat'ta "Ayın Tahmincisi" ödülünü verdiği Angelé, ABD ekonomisinin aşırı ısındığını, orta vadeli büyüme potansiyeli olan yüzde 1.5'ten daha hızlı büyüdüğünü, işsizliğin uzun vadeli hedefin çok altında seyrettiğini vurgulayarak, "Ve henüz vergi kesintileriyle bütçe teşviklerinin etkileri de görülmedi. ABD ekonomisi için orta vadede hayli iyimserim. Ama kesinlikle teşvik gerekmiyor. Herşey aşırı ısınan bir ekonomiye işaret ediyor" diye uyardı. 

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