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Rahmi Koç kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırıldı
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırıldı. Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi: "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın...
EKONOMİ 17.12.2019, 16:31
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırıldı.
Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.
"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
"Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."
Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.
"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
"Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."
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