Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Qtum-Zeus işbirliği: Apple Pay ve Samsung Pay'den kripto para ile ödeme

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mart () – Singapur merkezli blockchain platformu Qtum, kripto para birimi Qtum yatırımcılarının, ödeme uygulaması Zeus ile piyasanın yaygın ödeme hizmetleri Apple Pay ve Samsung Pay üzerinden işlem yapabileceklerini...

Qtum-Zeus işbirliği: Apple Pay ve Samsung Pay'den kripto para ile ödeme

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mart () – Singapur merkezli blockchain platformu Qtum, kripto para birimi Qtum yatırımcılarının, ödeme uygulaması Zeus ile piyasanın yaygın ödeme hizmetleri Apple Pay ve Samsung Pay üzerinden işlem yapabileceklerini duyurdu.
Qtum’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Harika haber! Qtum yatırımcıları artık Zeus uygulaması aracılığıyla dükkanlarda ve mağazalarda Apple Pay ve Samsung Pay ile ödeme yapabilecek!” denilirken, şirketten yapılan açıklamada Zeus uygulaması üzerinden yatırımcıların Apple Pay ve Samsung Pay hesaplarına bağlanabildiği ve böylece sahip oldukları kripto para birimiyle söz konusu ödeme hizmetlerini kullanabilecekleri belirtildi. Söz konusu açıklamada şu değerlendirme yer aldı:
“Zeus Qtum'un gerçek dünyadaki kullanımı önündeki engelleri azaltıyor ve uluslararası işlemlerde ücreti talep etmiyor; çünkü, blockchain sınırsız bir teknoloji! Qtum’u Apple Pay ve Samsung Pay kabul eden istediğiniz yerde Zeus uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz.”
Söz konusu açıklamanın ardından Qtum Bilişim Kurulu Başkanı Miguel Palencia, şu yorumu yaptı:
“Zeus Qtum’u platformuna eklediği için oldukça mutluyuz. Bu yeni gelişme, Apple Pay ve Samsung Pay kabul eden yerlerde Qtum yatırımcıları için önemli bir fayda sağlıyor.”
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328