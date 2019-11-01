QNB Finansbank'ın net karı yüzde 12 artışla 1.96 milyar lira

Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank'ın 2019 yılının ilk dokuz ayında net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyar 960 milyon liraya ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank'ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı kaynak da bu dönemde 137 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada, "QNB Finansbank’ın toplam aktifleri Eylül sonunda, 2018 yılı sonuna kıyasla yüzde 11 artarak 174 milyar 192 milyon liraya ulaşırken, net kredileri yüzde 10 artarak 103 milyar 590 milyon liraya, müşteri mevduatı da yüzde 13 artarak 94 milyar 375 milyon liraya çıktı" dedi.

Bu dönemde, net faiz gelirleri 5 milyar 243 milyon lira düzeyinde gerçekleşen QNB Finansbank’ın toplam özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6.0 artarak 15 milyar 475 milyon liraya ulaşırken; Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu da 30 Eylül itibarıyla yüzde 15.79 olarak gerçekleşti.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, QNB Finansbank olarak, 2019’un son çeyreğine küresel belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde sağlıklı bir bilanço ve güçlü özkaynak yapısı ile kuvvetli bir şekilde girdiklerini belirterek, “Uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme stratejimiz ve ülkemiz geleceğine duyduğumuz güven ile reel ekonomiye katkımızı 2019’da da artırarak devam ettirdik. Sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönelirken, sektör genelinin üzerinde bir kredi büyümesi sağladık. Riskleri zamanında ve doğru tanımlayan, etkin ve sistematik risk yönetimi stratejimiz ile karlılığımızı da korumayı başardık” dedi ve ekledi:

"Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformumuz çatısı altında çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan hikaye anlatıcılığına kadar birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüz binlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyor; sosyal sorumluluk çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." (Fotoğraflı)