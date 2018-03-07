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QNB Finans Yatırım / Kanlı: Merkez Bankası’nda yeni bir şey yok

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart () - QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından piyasaların bir değişiklik beklemediğini vurguladı ve “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok”...

QNB Finans Yatırım / Kanlı: Merkez Bankası’nda yeni bir şey yok

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart () - QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından piyasaların bir değişiklik beklemediğini vurguladı ve “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” adlı esera gönderme yaparak “Merkez Bankası’nda da yeni bir şey yok” dedi.

Kanlı, merkez bankasının bugünkü PPK toplantısında herhangi bir hamle yapmayacağını söyleyerek, "Artık bu herkesin bildiği bir şey. Piyasalar daha çok PPK’nın karar metninde bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini izleyecek. ‘Enflasyon görünümünde istenen iyileşme sağlanamamıştır’ diyecek mi piyasa buna odaklanacak” dedi.

Kanlı, piyasanın daha şahin algılayacağı bir söylem beklemediklerini vurguladı ve “Bu PPK toplantısı ‘non-event’ dediğimiz, piyasalara etkisi sınırlı olan bir olay olacak. Sonrasında ‘enflasyon artmasına rağmen söylem değişmedi’ algısıyla TL’de kısa vadeli bir hareketlenme olabilir. Fakat TL akranlarıyla birlikte hareket etmeye devam edecektir” değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası’nın PPK toplantısı için genel bir değerlendirme yapması istenen Kanlı 1. Dünya Savaşı ile ilgili Erich Maria Remarque’ın kült eseri “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” adlı kitabına atıfta bulunarak “Merkez Bankası’nda da yeni bir şey yok” dedi.

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