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Qatar Airways, Sabiha Gökçen’den Dreamliner ile uçmaya başladı

  Anıl UÇAN/İSTANBUL, ()-Qatar Airways, yaz dönemi boyunca İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı ile uçacak. Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden Qatar Airways, Sabiha Gökçen seferlerinde...

Qatar Airways, Sabiha Gökçen’den Dreamliner ile uçmaya başladı

 

Anıl UÇAN/İSTANBUL, ()-Qatar Airways, yaz dönemi boyunca İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı ile uçacak.

Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden Qatar Airways, Sabiha Gökçen seferlerinde artık Dreamliner ile uçacak. Bu kapsamda bugün, Doha’dan kalkan ilk Dreamliner uçağı saat 13.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakla yapılan söz konusu uçuşlar, yaz sezonu boyunca devam edecek ve 27 Ekim 2018 tarihinde kış tarifesine geçiş ile sona erecek. Sabiha Gökçen ile Doha arasında günde 3 sefer gerçekleştirecek olan Qatar Airways, bu 3 seferden sadece birini Dreamliner ile yaparken, diğer 2 sefer A321 ve A320 tipi uçaklarla yapılacak. İstanbul Sabiha Gökçen böylece, 8 Haziran 2018 tarihinde uçuşlarına başlayan Emirates’in ardından ikinci kez geniş gövdeli uçak operasyonuna ev sahipliği yapmış olacak. Qatar Airways Mayıs 2014 tarihinden bu yana İstanbul Sabiha Gökçen’den Doha’ya kesintisiz olarak uçuyor.

(FOTOĞRAF)

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