Qatar Airways CEO’su cinsiyetçi söylemlerinden ötürü özür diledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran () – Qatar Airways CEO’su Akbar Al Baker, herhangi bir kadının kendisinin işini yapmak için “yeterli donanıma sahip olmayacağı” açıklaması nedeniyle özür diledi.

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği’nin (IATA) yönetim kurulu başkanlığına getirilmesinin ardından gazetecilerin Orta Doğu havayolu sektöründe kadınların kötü temsiliyle ilgili sorusuna, “Bu sektör oldukça zorlayıcı olması nedeniyle; elbette bir erkek tarafından yönetilmelidir” cevabını veren Al Baker, tepki görmesinin ardından özür diledi.

Al Baker’in özür açıklaması CNBC’de şöyle yer aldı: “Dün yaptığım yorumlardan ötürü üzdüğüm herkesten özür dilerim. Yaptığım yorumlar Qatar Havayolları Group’ta kadınların liderlik kapsamında rollerini arttırma girişimlerime tezat oluşturdu.”

Al Baker ayrıca Qatar’ Havayolları’nın “iş yerinde cinsiyet eşitliğini desteklediğini” ve şirket genelinde kadınların başkan yardımcılığı, pilotluk ve mühendislik olmak üzere çeşitli alanlarda yer aldığını söyledi.

Al Baker özür açıklamasını şöyle sürdürdü: “Qatar Havayolları, çok saygı duyduğum kadın çalışanları sayesinde daha da güçleniyor. IATA’nın kadınların hava yolu sektöründe daha fazla yer alması için gerçekleşitirilen büytün girişimlerinin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğim.”