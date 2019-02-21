Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

Putin ve Kral Salman OPEC+ anlaşmasını övdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitry Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz as-Suud’un, Petrol İhraç Eden...

Putin ve Kral Salman OPEC+ anlaşmasını övdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitry Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz as-Suud’un, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer büyük üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üzerinde anlaştığı üretim kısıtlamasından övgüyle söz ettiklerini söyledi.
Peskov, iki yetkilinin hafta başında yaptıkları telefon görüşmesinde, Moskova ve Riyad’ın, iki ülkenin enerji sektöründeki işbirliğinden memnun olduklarını söylediklerini açıkladı.
Peskov, iki ülkenin uluslararası enerji sektöründe birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi ve ekledi:
"Bu işbirliği hem Kral Salman hem de Rusya Devlet aşkanı Putin tarafından övgüyle bahsediyor. Putin’in Suudi Arabistan ziyareti ise diplomatik kanallar yoluyla belirlenecek."
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328