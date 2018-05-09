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Putin: Rusya’nın ekonomik egemenliği güçlendirilmeli

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mayıs () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ekonomik egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Putin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kendi ekonomik egemenliğimizin artırılması gerek....

Putin: Rusya’nın ekonomik egemenliği güçlendirilmeli

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mayıs () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ekonomik egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Putin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kendi ekonomik egemenliğimizin artırılması gerek. Petrol borsaya dolar üzerinden sunuluyor. Tabi ki, biz kendimizi bu zamanlardan kurtarmak için neler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, partnerlerimiz de dünya ticaret prensiplerini ihlal ederek yasadışı kısıtlamalar uygulayarak bize yardımcı oluyorlar. Çünkü tüm dünya doların tek başına olmasının güvenilir olmadığını görüyor, bu herkes için çok tehlikeli” dedi ve ekledi:
“Konu dolardan kopmak değil, konu şu ki, bizim ekonomik egemenliğimizin artırılması gerek.
"Önceki yıllarda dünya ticaret prensiplerine uyulacağını dair ümitlerle çok yumuşak davrandık, şimdi ise Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarının açık açık ihlal edildiğini ve yaptırım adı altında siyasi bahanelerin öne sürüldüğünü görüyoruz.
Altın ve döviz rezervlerimiz büyüyor ve biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu ekonomik egemenliğin güçlenmesinde ince ve sakin bir dokunuş.”

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