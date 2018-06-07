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Putin: Rus askerlerinin bu aşamada Suriye’de bulunması gerek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Haziran () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Suriye'deki merkezlerinin her an kaldırılabileceğini vurguladı ve Fakat Rus askerlerin bu aşamada Suriye’de bulunması gerek” dedi. Putin, savaş koşullarında...

Putin: Rus askerlerinin bu aşamada Suriye’de bulunması gerek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Haziran () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Suriye'deki merkezlerinin her an kaldırılabileceğini vurguladı ve Fakat Rus askerlerin bu aşamada Suriye’de bulunması gerek” dedi.
Putin, savaş koşullarında silahlı birliklerin kullanılma deneyiminin tatbikatlarla karşılaştırılamayacağını belirterek, “Maalesef, burada kayıplar veriliyor. Rusya bunu unutmayacak ve şehit düşen askerlerin ailelerine destek sağlayacak” dedi.
Putin, Suriye’de teröristlerin tarafında Rusların savaştığının, bu yüzden silahlı birliklerin görevinin çok önemli olduğunun altını çizdi.
Putin, “Suriye’de Hmeymim ve Tartus olmak üzere 2 Rus merkezi bulunuyor.  Bunlar üs değil, orada uzun süreli yapılar bulunmuyor. Her an bu yapılar kaldırılabilir. Fakat Rus askerlerin bu aşamada Suriye’de bulunması gerek” diye konuştu.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019 yılına kadar “Avangard” sisteminin ve 2020 yılına kadar “Sarmat” sisteminin birliğe dahil edileceğini bildirdi.
Putin, diğer yeni silah türlerinin oluşturulmasının devam ettiğini, çalışmaların ana kısmının sona erdiğini ifade etti.
Silahların zamanında birliğe dahil edileceğini belirten Putin, “Buna inanmayanlar daha önce de inanmamışlardı. Fakat bu Rusya’nın silah üretmesine engel olmadı” dedi.
Putin, yeni silahların 2004 yılında ABD’nin füze savunma anlaşmasından tek taraflı çıkmasına yanıt olarak üretildiğinin altını çizdi.

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