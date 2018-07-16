Putin: Enerji regülasyonu konusunda ABD ve Rusya birlikte çalışabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerden Trump’ın Kuzey Akımı Boru Hattı projesine ilişkin “Almanya Rusya’nın bir tutsağı haline geldi” yorumuna ilişkin bir soruya yanıt olarak iki ülkenin dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçıları olduğunu söyledi ve “ABD ve Rusya enerjinin regülasyonu konusunda birlikte çalışabilir” dedi.

Kuzey Akım’a ilişkin soruya yanıt olarak Trump ise şu yanıtları verdi:

“Aslında ben Putin’in rakip olduğunu söyledim ve bunu bir iltifat olarak söyledim.

“Boru hattı dediğimizde rekabet ediyor olacağız. Şu anda ABD petrol ve doğalgaz sektöründe en büyük ihracatçıyız. Rusya’nın bir lokasyon avantajı olsa da, bizim de rekabet edebileceğimizi düşünüyorum.

“Almanya’nın vermiş olduğu bir karar bu.

“Birkaç yıl önce bugün çıkartabildiğimiz petrol ve doğalgazı çıkartamıyorduk. Ama bugün bu durum değişti” dedi.

Putin ise konuya ilişkin şu yorumları yaptı.

“Başkan Trump’ın Kuzey Akımı konusunda tutumunu biliyoruz.

“Uluslararası piyasaların regülasyonu konusunda birlikte çalışabiliriz.

“Hem ABD’li tüketicileri hem de kaya gazı tüketicileri bu alanda yaşanacak bir ihtilaftan zarar görür.

“Bizim isteğimiz kriz çıkarmak değil. Burada işbirliği alanımız var, bunu belirtmek isterim.

“Kuzey Akım konusunda ise Başkan Trump endişesini söyledi.

“Ukrayna’dan geçen ve seneye biten transitin devamı ve genişletilmesi konusunda çalışacağız”

“Uluslararası tahkim mahkemesine götürülebilir bu konu gerekirse.