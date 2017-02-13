PÜİS: Otogazda 4 kuruş indirim bekleniyor

İstanbul, 13 Şubat () - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogaz fiyatlarında litre başına "4 kuruş" indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in Twitter hesabından yapılan açımlamada, "Otogazda 14 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere litrede 4 kuruş indirim beklenmektedir. Benzin ve motorin fiyatlarında ise 13 Şubat 2017-14 Şubat 2017 tarihleri arasında bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.