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PÜİS: Otogazda 4 kuruş indirim bekleniyor

İstanbul, 13 Şubat () - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogaz fiyatlarında litre başına "4 kuruş" indirim beklendiğini açıkladı. PÜİS'in Twitter hesabından yapılan açımlamada, "Otogazda 14 Şubat 2017 tarihinden...

PÜİS: Otogazda 4 kuruş indirim bekleniyor

İstanbul, 13 Şubat () - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogaz fiyatlarında litre başına "4 kuruş" indirim beklendiğini açıkladı.
PÜİS'in Twitter hesabından yapılan açımlamada, "Otogazda 14 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere litrede 4 kuruş indirim beklenmektedir. Benzin ve motorin fiyatlarında ise 13 Şubat 2017-14 Şubat 2017 tarihleri arasında bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.  

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