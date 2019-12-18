PSA ve FCA birleşme anlaşmasını imzaladı

Peugeot ve Citroen markalarının sahibi PSA ve İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Çarşamba günü toplam 50 milyar dolar değerindeki birleşme anlaşmasını imzaladı.

Söz konusu anlaşmayla, PSA ve FCA’in eşit olarak sahip olacağı yeni şirket hacimsel olarak dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi ve gelir olarak da en büyük üçüncü şirket unvanını kazandı.

İmza töreninin ardından yapılan ortak açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Bu birleşme, yeni çağın sürdürülebilir hareketlilikte sunduğu fırsatları yönetim, kabiliyet, kaynak ve ölçüm açısından başarılı bir şekilde uygulayacak bir sektör lideri oluşturacak.”

Daha önce, yeni yapılanma kapsamında birleşmenin, iki tarafın yüzde 50'şer paya sahip olacağı Hollanda merkezli bir şirket çatısı altında gerçekleşeceği ve bu yeni şirketin liderliğini PSA CEO'su Carlos Tavares’in üstleneceği açıklanmıştı.

Uzmanlara göre, Avrupa’daki ekonomik durgunluktan etkilenen PSA, Fiat Chrysler ortaklığıyla Chrysler, Jeep, Dodge ve Ram markaları sayesinde Amerikan pazarında daha etkili olabilecek. AB’de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olan AB Komisyonu söz konusu birleşmeyi onaylaması gerekiyor.