Prysmian Group, General Cable’ı 3 milyar dolara satın aldı

İstanbul, 11 Temmuz () - Dünyanın kablo ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren Prysmian Group, 2018 yılının ilk yarısında önemli bir birleşmeye daha imza attı ve General Cable hisselerini 3 milyar dolara devraldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Prysmian Group, bu imza ile dünya çapında çalışan sayısını 30 bine, fabrika sayısını ise 112’ye çıkardı.

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe 140 yılı aşan birikim ve tecrübesi olan Prysmian Group, 2011 yılında Draka ile gerçekleştirdiği birleşmenin ardından hisse başına nakit 30 dolar ödeyerek General Cable’ı satın aldı ve sektördeki liderliğini pekiştirmiş oldu.

Şirketin cirosunun 11 milyar euroya çıkması bekleniyor

Prysmian Group ve General Cable’ın Yönetim Kurulları tarafından oybirliğiyle onaylanan; borçları ve tüm yükümlülükleri dahil olmak üzere, toplam değeri 3 milyar dolar olan bu işlem, öngörülenden erken bir tarihte tamamlandı.

Bu satın alma sonrası Prysmian Group faaliyet gösterdiği 50 ülkede, fabrika sayısını 112’ye, Ar-Ge merkezi sayısını 25’e, çalışan sayısını da 30 bine çıkardı.

Prysmian Group'un yaklaşık 8 milyar euro olan cirosunun, satın alma sonrasında toplam 11 milyar euro seviyelerine çıkması bekleniyor.

Ürünler, markalar, teknolojiler ve en önemlisi müşteri hizmetleri açısından genişleyerek Kuzey Amerika’daki varlığını güçlendiren Prysmian Group, Avrupa ve Güney Amerika’da da konumunu pekiştirmiş oldu. (Fotoğraflı)

Prysmian Group Türkiye’nin CEO’su Erkan Aydoğdu konuya ilişkin açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Dünya kablo sektöründe ideal bir uyum ortaya çıkaran bu birleşme, sektörün gelecekteki fırsatlarını değerlendirmek ve zorluklarını karşılamak için iyi bir konumda bulunmamızı sağlıyor.

“Bu imza neticesinde, dünya kablo sektörüne çok daha güçlü bir ürün ve hizmet yelpazesi ile inovatif çözümler sunmaya devam edeceğiz. Sektördeki sağlam duruşumuz ile ilerlediğimiz başarı yolumuzda daha güçlü ve emin adımlar atacağız.

“Prysmian Group Türkiye olarak, böyle büyük bir grubun parçası olmaktan ve bu süreçler içerisinde yer almaktan dolayı gurur ve onur duyuyoruz.”

“2018 yılının ilk yarısını böyle önemli bir birleşmeyle bitirdik. Bu imza kapsamında yılın geri kalanı için, şimdiye kadar olduğu gibi, Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak projeler içerisinde yer almayı hedefliyoruz.”

