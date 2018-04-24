Protestolu senetler ilk çeyrekte 3.2 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 24 Nisan () – Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin paylaştığı verilere göre 2018’in ilk çeyreğinde, protesto edilen toplam 213 bin adet senedin parasal tutarı 3.2 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 10 azalırken, senet tutarı yüzde 4.0 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 25’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9.0 ile Ankara, yüzde 6.0 ile İzmir, yüzde 5.0 ile Konya ve yüzde 4.0 ile Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Siirt ve Kilis oldu. (Grafik)