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Protestolu senet tutarı 11 ayda yüzde 20.7 arttı

İstanbul, 6 Ocak () – Türkiye genelinde geçen yılın ilk 11 ayında protesto edilen senet tutarı yüzde 20.7, senet adedi ise yüzde 1.7 arttı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Kasım 2016 raporuna göre 2016 yılının ilk...

Protestolu senet tutarı 11 ayda yüzde 20.7 arttı

İstanbul, 6 Ocak () – Türkiye genelinde geçen yılın ilk 11 ayında protesto edilen senet tutarı yüzde 20.7, senet adedi ise yüzde 1.7 arttı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Kasım 2016 raporuna göre 2016 yılının ilk 11 ayında, toplam tutarı 10 milyar 685 milyon lirayı bulan 927 bin adet senet protesto edildi.

TBB Risk Merkesi raporda, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği il İstanbul olurken bunu  Ankara, İzmir, Konya ve Antalya izledi.

Tutar olarak, protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul, yüzde 10’unu Ankara, yüzde 7’sini İzmir, yüzde 5’ini Antalya ve yüzde 4’ünü Gaziantep oluşturdu.

Tutar olarak senetlerin en az protesto ediliği iller de Bayburt, Siirt ve Tunceli olarak belirlendi. 

 

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