banner314

banner325

Son Dakika

Propolis, Arı Sütü ve Kırmızı Ginseng ile Zirvede Hissedin!

Nardan 80 kat güçlü propolis, bir arıyı kraliçe arıya dönüştüren mucizevi arı sütü ve yüksek ginsenosit içeriği ile fark yaratan kırmızı ginseng ile birleşti. BEE’O UP Propolis Arı Sütü Kırmızı Ginseng Shot oluştu!

EKONOMİ 29.06.2020, 22:34 Murat Aydın
2
Propolis, Arı Sütü ve Kırmızı Ginseng ile Zirvede Hissedin!

Nardan 80 kat güçlü propolis, bir arıyı kraliçe arıya dönüştüren mucizevi arı sütü ve yüksek ginsenosit içeriği ile fark yaratan kırmızı ginseng ile birleşti. BEE’O UP Propolis Arı Sütü Kırmızı Ginseng Shot oluştu!

Her Güne bir Shot ile Zirvede Hissedin

Türkiye’nin ilk ve tek ulusal ve uluslararası inovasyon ödüllü propolis üreticisi BEE’O; Anadolu kovanlarında üretilen değerli besin öğelerine sahip arı sütünü ve propolisi doğal kırmızı ginseng ile bir araya getirerek tüketicilerle buluşturdu.

BEE’O UP Arı Sütü, Kırmızı Ginseng Propolis Shot, enerjisini yüksek tutmayı ve her zaman zirvede olmayı sevenler için pratik kullanımı ile doğal bir seçenek sunuyor. İlave şeker, katkı ve koruyucu içermeyen bu ürün, arı ürünlerine yenilikçi bir bakış açısı katıyor. Ayrıca % 100 doğal C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminizin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor.

Tek kullanımlık pratik içimiyle dikkat çeken yenilikçi shot ürünü, 15 günlük kür paketlerinin yanında tek kullanımlık paketler halinde sadece eczanelerde satışa sunuluyor.

Hem pratik hem de gündelik yaşam ihtiyaçlarına uygun BEE’O UP Arı Sütü Kırmızı Ginseng Propolis Shot’ı, dilerseniz ofiste, evde, sporda, tatilde yanınızda taşıyarak rahatlıkla tüketilebilirsiniz.  % 100 doğal formülü ve doğal C vitamini içeriği ile hem tadına hem de beslenmenize kattığı değere bayılacaksınız. Her gün 1 shot ile hayat kalitenizdeki artışı siz de göreceksiniz!

Propolis nedir?
Pro (ön) + polis (koruyan) kelimelerinden oluşan propolis, arıların yaşam alanı olan kovanın ön temizleyicisidir. Propolis; arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovanda sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır.

Arı Sütü nedir?
Arı sütü, işçi arıların, kovanda yavru arıları ve kraliçe arıyı beslemek için kendi vücutlarından salgıladıkları değerli bir arı ürünüdür. Kovandaki işçi arılar yalnızca 45 gün yaşarken, hayatı boyunca arı sütü ile beslenen kraliçe arı 5-7 yıl arası yaşar. Diğer arılardan 2 kat daha fazla gelişir ve her gün kovana 2000 yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar. Arı sütü, B grubu vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, çinko mineralleri açısından zengindir. İçeriğinde başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA bileşenleri sayesinde de çok özel bir gıdadır.

Kırmızı Kore Ginsengi nedir?
Özellikle Amerika kıtasında ve Uzakdoğu’da yetişen ginseng, dünyada yaygın şekilde kullanılan çok yıllık bir bitkidir. Büyüme sürelerine bağlı olarak, taze, beyaz ve kırmızı ginseng olarak sınıflandırılır. Kırmızı ginseng, 6 yıl veya daha uzun sürelerde toplanır ve ginsenosit adı verilen biyoaktif bileşenler içerir. Etken madde içeriği bakımından en değerli olan ginseng Kırmızı Kore Ginsengidir.

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Haziran 2020
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 29 37
10. Gaziantep FK 29 35
11. Kasımpaşa 29 35
12. Denizlispor 29 32
13. Gençlerbirliği 29 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 30 57
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Akhisar Bld.Spor 30 48
6. Altay 30 47
7. Fatih Karagümrük 30 47
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 30 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 30 35
13. İstanbulspor 30 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Southampton 32 40
14. Newcastle 31 39
15. Brighton 31 33
16. Watford 32 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 71
2. Barcelona 32 69
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Villarreal 32 51
6. Getafe 31 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 32 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 32 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Eibar 32 35
16. Deportivo Alaves 32 35
17. Celta de Vigo 32 34
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 32 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir