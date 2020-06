Propolis, Arı Sütü ve Kırmızı Ginseng ile Zirvede Hissedin!

Nardan 80 kat güçlü propolis, bir arıyı kraliçe arıya dönüştüren mucizevi arı sütü ve yüksek ginsenosit içeriği ile fark yaratan kırmızı ginseng ile birleşti. BEE’O UP Propolis Arı Sütü Kırmızı Ginseng Shot oluştu!

Her Güne bir Shot ile Zirvede Hissedin

Türkiye’nin ilk ve tek ulusal ve uluslararası inovasyon ödüllü propolis üreticisi BEE’O; Anadolu kovanlarında üretilen değerli besin öğelerine sahip arı sütünü ve propolisi doğal kırmızı ginseng ile bir araya getirerek tüketicilerle buluşturdu.

BEE’O UP Arı Sütü, Kırmızı Ginseng Propolis Shot, enerjisini yüksek tutmayı ve her zaman zirvede olmayı sevenler için pratik kullanımı ile doğal bir seçenek sunuyor. İlave şeker, katkı ve koruyucu içermeyen bu ürün, arı ürünlerine yenilikçi bir bakış açısı katıyor. Ayrıca % 100 doğal C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminizin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor.

Tek kullanımlık pratik içimiyle dikkat çeken yenilikçi shot ürünü, 15 günlük kür paketlerinin yanında tek kullanımlık paketler halinde sadece eczanelerde satışa sunuluyor.

Hem pratik hem de gündelik yaşam ihtiyaçlarına uygun BEE’O UP Arı Sütü Kırmızı Ginseng Propolis Shot’ı, dilerseniz ofiste, evde, sporda, tatilde yanınızda taşıyarak rahatlıkla tüketilebilirsiniz. % 100 doğal formülü ve doğal C vitamini içeriği ile hem tadına hem de beslenmenize kattığı değere bayılacaksınız. Her gün 1 shot ile hayat kalitenizdeki artışı siz de göreceksiniz!

Propolis nedir?

Pro (ön) + polis (koruyan) kelimelerinden oluşan propolis, arıların yaşam alanı olan kovanın ön temizleyicisidir. Propolis; arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovanda sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır.

Arı Sütü nedir?

Arı sütü, işçi arıların, kovanda yavru arıları ve kraliçe arıyı beslemek için kendi vücutlarından salgıladıkları değerli bir arı ürünüdür. Kovandaki işçi arılar yalnızca 45 gün yaşarken, hayatı boyunca arı sütü ile beslenen kraliçe arı 5-7 yıl arası yaşar. Diğer arılardan 2 kat daha fazla gelişir ve her gün kovana 2000 yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar. Arı sütü, B grubu vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, çinko mineralleri açısından zengindir. İçeriğinde başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA bileşenleri sayesinde de çok özel bir gıdadır.

Kırmızı Kore Ginsengi nedir?

Özellikle Amerika kıtasında ve Uzakdoğu’da yetişen ginseng, dünyada yaygın şekilde kullanılan çok yıllık bir bitkidir. Büyüme sürelerine bağlı olarak, taze, beyaz ve kırmızı ginseng olarak sınıflandırılır. Kırmızı ginseng, 6 yıl veya daha uzun sürelerde toplanır ve ginsenosit adı verilen biyoaktif bileşenler içerir. Etken madde içeriği bakımından en değerli olan ginseng Kırmızı Kore Ginsengidir.