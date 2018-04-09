Proje bazlı teşvik sistemi ile 23 projeye 135 milyar lira

İstanbul, 9 Nisan () - Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar lira büyüklükteki 23 projeye teşvik belgesi verilecek.

Açıklamaya göre, söz konusu firmalar, projeler ve yatırım tutarları ile öngörülen istihdam verileri şöyle:

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Firma Adı Yatırım Konusu Yatırım Tutarı Ek Dolaylı Sektör

(Milyon TL) İstihdam İstihdam

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Tamamlanan Projeler

Eti Bakır Metal geri kazanım ve 2,394 900 4,050 Kimya

entegre gübre tesisi

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Değerlendirilmekte Olan Projeler

Alvi Medica Muhtelif kateter, ilaçlı stent Tıbbi Cihaz

ve kalp kapakçığı üretimi 1,526 4,000 14,000

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Assan Direkt soğutmalı slab Ana Metal Sanayi

döküm ve sıcak haddeleme 3,071

yöntemi ile alüminyum 640 2,560

yassı mamul üretimi

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Atayurt Ingot ve hücre üretimi ile Yenilenebilir Enerji

entegre güneş paneli 1,379 Teknolojileri

üretimi 1,590 5,565

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BMC Savunma sanayi (tekerlekli Savunma Sanayi

muhtelif zırhlı araçlar) 429

575 2,300

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BMC Savunma sanayi (paletli Savunma Sanayi

zırhlı araçlar, lazer 456

silahı, insansız zırhlı araç) 575 2,300

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BMC Raylı sistem araçları Ulaştırma Teknolojileri

(hızlı tren, metro, 495

bölgesel tren vb) 575 2,300

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BMC Dizel motor (çeşitli Savunma Sanayi

güçlerde dizel motor 507

üretimi) 575 2,300

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CFS Polipropilen üretimi Petrokimya

4,110

1,000 4,000

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Dow Aksa Karbon elyaf ve ara Karbon Elyaf ve

ürünlerinin üretimi ve 1,864 Kompozit Malzeme

geliştirilmesi 434 1,736

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Ekore Ingot ve hücre üretimi ile Yenilenebilir Enerji

entegre güneş paneli 2,200 Teknolojileri

üretimi 1,250 4,375

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Ersan Ham petrol işleme Rafineri

rafinerisi 3,120 600 2,700

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SASA PTA – MEG üretim tesisi Petrokimya

28,050 5,000 20,000

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SASA Petrokimya üretim tesisi Petrokimya

(polimer/çips) 998 1,207 4,828

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İpek Mobilya Çinko külçe Entegre Metal Üretimi

1,101 1,020 4,590

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Most Makine Muhtelif sektörler için Savunma Sanayi

çelikten mamul nihai ürünler 1,532 800 3,200

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Siirt Bakır İzabe ve elektroliz bakır Entegre Metal Üretimi

üretimi 2,050 1,000 4,500

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Metcap Enerji Polietilen ve polipropilen Petrokimya

üretimi 15,320 1,150 4,600

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TUSAŞ Milli muharip uçak ön Savunma ve

tasarımı 4,817 3,200 11,200 Havacılık

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Oyak Renault Hibrit Motor Üretimi 293 110 440 Yeni Nesil

Motor

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Yıldız Metalurji Çinko üretimi Entegre Metal Üretimi

4,440 1,480 6,660

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Vestel Nikel/nikel sülfat ve Elektrikli Batarya

kobalt/kobalt sülfat ile 28,396

elektrikli araç enerji 6,240 24,960

depolama sistemleri

(batarya)

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Sütaş Entegre teknik büyükbaş Entegre Teknik

hayvancılık 647 Hayvancılık

1,090 4,905

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Tosyalı Entegre madencilik Entegre Madencilik

yatırımı 28,000

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