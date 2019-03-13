Prof. Dr. Işıl Bozma: Robot nüfusu 2.5 milyona ulaştı

İstanbul, 13 Mart () - Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Işıl Bozma, 2015 itibariyle dünya robot nüfusunun 1.5 milyon olduğunu, 2019’da bu rakamın yüzde 12 artışla 2.5 milyona ulaştığını söyledi.

Bozma, Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Platformu’nun düzenlediği Robotik konulu toplantıda Bozma "Dünyada ve Türkiye'de Robotik Alanında Yapılan Çalışmalarda Son Durum" üzerine katılımcılara çeşitli bilgiler verdi.

Robotik alanda gelişmişliğin önemli göstergelerinden birinin ‘’10 bin kişiye düşen robot sayısı’’ olduğunu söyleyen Bozma, Türkiye’de bu rakamın 18 olduğunu, Asya genelinde ise 550 olduğunu belirtti. Türkiye’de toplam sekiz bin robotun endüstriyel alanda kullanıldığına dikkat çeken Bozma, gelecek 10-15 yıl içinde robotların üretimden ev hayatına, tarımdan güvenliğe günlük hayatın bir parçası olacağını ekledi. Bozma, insanla birlikte etkileşime giren ve insana yardımcı olan robotların günlük hayatta daha fazla var olacağını söyledi.

Aynı toplantıda konuşma yapan Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Evren Samur "Güncel Yumuşak Robot Uygulamaları" başlığı altında silikon, plastik, kumaş, lastik gibi malzemelerin kullanıldığı yumuşak robotların daha fazla kullanılmaya başlandığını belirtti. Endüstriyel robotların çok ağır ve sınırlı kullanım alanına sahip olduğunu vurgulayan Samur son yıllarda malzeme alanındaki gelişmelere bağlı olarak sağlık, arama kurtarma gibi alanlarda yumuşak robotların yaygınlaştığını vurguladı. Samur ayrıca “H2020” projesi kapsamında gıda endüstrisinde kullanılacak bir yumuşak robot projesi üzerine çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Emre Uğur da "Esnek Üretim ve Akıllı Manüplasyon Robotları" başlıklı sunumunda robotların artık belli işlerde ve alanlarda insanlarla birlikte çalışabilecek biçimde tasarlandığını söyledi. Uğur, oluşturduğu etkileri hayal ederek hareketlerini anlamlandıran robotlar üzerine sürdürdükleri “Imagine” projesi başta olmak üzere üniversite bünyesinde yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi.

Toplantının ‘’Robotik ürünler’’ başlığında ise Tolga Cankurt (HKTM), Dr. Ali Ufuk Peker (Adastec) ve Sinan Kuşdoğan (SK Robotik) endüstri tarafındaki uygulamaları ele aldılar. (Fotoğraflı)