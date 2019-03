Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol

ENERJİ verimliliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapan 'Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği'nin (VERİMDER) 5’incisini düzenlediği Anadolu Buluşmaları'na Bursa’da devam edildi. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji tasarrufunun doğrudan doğruya dış politikayı belirlediğini vurgulayarak "Enerji verimliliği öyle can alıcı bir hale geldi ki, ülkelerin dış politikasını bile doğrudan etkiliyor. Biz diyoruz ki daha az tüket, daha az bağımlı ol, başın dik olsun" dedi.Türkiye’de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan VERİMDER, bu yıl 5’incisini düzenlediği ve 81 ilde düzenlenmesi planlanan Anadolu Buluşmaları'na Bursa'da devam etti. Bu sayede kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat ve enerji sektörlerini bilgilendirmeyi amaçlayan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin enerji tasarrufu sayesinde dışa bağımlılığın da önemli ölçüde azalacağını söyledi. Prof. Dr. Alkin, "Enerji verimliliği öyle can alıcı bir hale geldi ki, ülkelerin dış politikasını bile direkt etkiliyor. Enerji bağımlısı olduğunuz zaman enerjiyi satın aldığınız ülke ile diplomasi konusunda başka bir bağımlılık oluşturuyorsunuz. Biz diyoruz ki daha az tüket, daha az bağımlı ol, başın dik olsun. VERİMDER Türkiye'nin başının dik olması için kurulmuş bir dernektir" dedi.Prof. Dr. Emre Alkin, üretilen enerjinin büyük bölümünün boşa gittiğini vurgulayarak enerji kaybını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bursa'nın enerji israfında Türkiye ortalamasında olduğu belirten Alkin, "Bursa'nın özelinde enerji sıkıntısı yok. Bursa ülkenin önünde ya da arkasında değil ancak hızlı bir yapılaşma olduğu ortada. Yeni ve güzel binalar var ama binanın enerjiyi ne kadar verimli kullandığı konusunda elimizde bir bulgu yok. Türkiye'de 22 milyon hane olduğu söyleniyor. Bunun 16 milyonunun kabul edilebilir standartlarda olduğunu düşünürsek ve enerjinin de yüzde 40'nın Türkiye'de binalarda kullanıldığı düşünülürse enerji verimliliği konusunda yapılacak çok şey var demektir. Bursa'da büyük ihtimalle bunun içerisinde çünkü kışın bayağı soğuk olan yazın ise sıcak olan iklimlendirme yapılması gereken bir yer. Tam iki iklimin ortasında duruyor. Yalıtımda kabul edilmiş standart 15 santimetre. Fakat Türkiye'de böyle bir ortalama yok.Türkiye'de 4-5 santimetre ile herkes idare ediyor ve 'Yalıtım yaptım' diyor. Ayrıca yalıtım belgesi eksikliği de var. Bu belge zorunludur fakat kimse bu belgeyi apartmanın kapısına koymuyor. Bursa üzerinde de bu durumlara rastladık" şeklinde konuştu.'ISI YALITIMI BİR YATIRIMDIR'Isı yalıtımının tüketim olarak kaleme alındığını söyleyen Emre Alkin, bunun yatırım kalemi olduğunu belirterek "Dünyanın her yerinde ısı yalıtımı veya iklimlendirme konusunda yapılan doğru yalıtım bir tüketim olarak değerlendirilmiyor. Isı yalıtımı bir yatırımdır. Dolayısıyla bu yatırımın kabul edilebilir maliyetlerde yapılması gerekiyor. Bugünkü faizlerle Türkiye'de bunu yapmak çok da kolay değil. Tüketicinin yani malı satın alan kişinin doğru faiz ile doğru krediye ulaşması lazım. Cebinden para çıkacağına bankadan ya da finansman kuruluşu ile yapılması lazım. Fakat bu ancak bir fon ile olur. Dünya Bankası'nın, diğer kuruluşların, Avrupa Bankası'nın bu tip enerji verimliliğinin dünyanın lehine işler olduğu için fon sağladığını biliyoruz. Bu fonu bir taraftan sağlayacağız" açıklamasında bulundu.ENERJİ BELGESİNDE TAHRİFATEnerji belgesinde tahrifat yapanların 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacağını açıklayan Alkin, yapı konusunda 1 yılda çok yol kat edildiğini ifade ederek "Enerji belgesinde bir tahrifat yapan, aslında C tipi ama B tipi olarak gösteren insanlar ile alakalı 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yani özgürlüğü bağlayıcı suç dahil olmak üzere ağır cezalar var. Tapu alım satımında mutlaka bu enerji verimliliği belgesinin ibraz edilmesi gerekir. Yeni yasa ile birlikte aslında enerji verimliliği konusunda kağıt üzerinde adımlar atılmış. Şimdi biz de uygulamayı denetlemek için sahaya inmiş durumdayız. 1 yıl içerisinde neredeyse yapı konusunda çok ileri aşamalara geldik. Hızlı gelişen illerimizi tek tek gezerek, VERİMDER olarak bu bilinci kazandıracağız ve hapis cezasının da olduğunu hatırlatacağız" dedi.

