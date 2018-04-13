Prof. Dr. Aşan: Merkez Bankası faiz artışına gitmemeli

Gül Kaba / İstanbul, 13 Nisan () - Merkez Bankası'nın 25 Nisan'da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu'nda (PPK) faiz artırımına gitmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Göksel Aşan, "Türkiye'nin hiçbir makroekonomik verisi batmayı göstermiyor; kur gevşeyecektir, böyle kalamaz. Döviz kurlarındaki ani yükselmenin 25 Nisan baskısı olduğunu düşünüyorum" dedi.

İstinye Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Aşan, döviz kurlarındaki ani yükselişi 'ya değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın üzerinde baskı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aşan, "Hedef 25 Nisan'da yapılacak PPK toplantısıdır. Bence Merkez Bankası herhangi bir faiz artışına gitmemelidir. Buradaki açık tehdidi, 'oyunu' bozmak gerekir. Merkez Bankası, bir şekilde bu tehdide cevap vermelidir. Kurun geldiği yeri son derece irrasyonel buluyorum" diye konuştu.

"Merkez Bankası'nin faiz artırmasıyla aşağıya iner kur tekrar yukarı çıkacaktır"

Merkez Bankası faiz artırmasa da kurun aşağıya döneceğini düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Aşan, "Merkez Bankası, kuru nereye kadar taşıyabilir; bunu görmeli ki, ben çok fazla taşıyabileceklerini düşünmüyorum" dedi ve şu konuların altını çizdi:

"Kur gevşeyecektir, böyle kalamaz. Karar faiz artırımı yönünde çıkmazsa bile, ben yine de kurun aşağıya taşınacağı kanaatindeyim.

"Merkez Bankası, eğer faiz artırırsa döviz kurlarındaki ilk tepki aşağıya inmek olacaktır.

"Ama bir süre sonra kur yine bugün olduğu seviyeye gelecektir. Ben benzer bir baskınını tekrar Merkez Bankası'nın üzerinde kurulacağını düşünüyorum. Bunu bir yerde bozmak lazım, kırılacak eşikteyiz."

"Var olan jeopolitik durumdan kaynaklı 'spekülatif atak' olduğunu da tespit etmek lazım; 4.19'lara çıkıştı bunu görmek lazım."

Döviz kurlarındaki son artışı açıklayacak herhangi bir ekonomik sebebin olmadığını belirten Prof. Dr. Aşan, "En son gelen cari işlemler açık bir şekilde gösterdi ki bu seneyi yüzde 5.3'lerle kapatırız. Orta vadeli program yüzde 5.5tir, program dahilinde kalacağız. Bence şubat ve mart dış ticarette bunu gösterdi. Böyle veriler geliyorken döviz kurlarında böyle yükselme oluyorsa farklı nedenler aramak gerekiyor. Var olan ortam spekülatif ataklar için çok uygun fırsat yaratmış durumda. Burada 'fırsatçılık' söz konusu olabilir" diye ekledi. (Fotoğraflı)