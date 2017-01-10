Prof. Alkin: Ortadoğu'da sular durulmadan dövizdeki dalgalanma durulmaz

İSTANBUL () - TÜRKİYE'DE her zaman dövizin yükselme ihtimalinin düşme ihtimalinden fazla olduğunu belirten İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, "Referandum sürecini geçirmeden ve Ortadoğu'da sular durulmadan döviz kurlarındaki dalgalanmanın durulacağını sanmıyorum. Dolar 2017'de 4 TL'yi görebilir. Herkes buna hazırlıklı olsun" dedi.

Anayasa değişiklikleri oylamaları sonrası referanduma gidileceğini hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, belirsizlikler yüzünden vatandaşın 2017'nin güzel geçeceğine inanmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Ankara'da her ne kadar '2017 çok güzel olacak' deseler de Türkiye'nin önünde çok ciddi belirsizlikler var. Yatırımcılar ve vatandaş zaten bu açıklamalara mesafeli yaklaşıyor. Referandum süreci geçireceğimizi de göz önüne alırsak belirsizliğin devam edeceği ortada."

Türkiye'nin önceliklerini gözardı ederek anayasa değişikliklerini mecliste oylamaya sunmasının dolar üzerinde büyük bir baskı uyguladığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, "Türkiye'nin başka öncelikleri var ancak mecliste anayasa değişikliklerinin tartışılması ve bir yandan devam eden sınır ötesi operasyonları dolar/TL paritesini olumsuz etkiledi. Belirsizliği seven dolar bu etkenlerle yükselişe geçti" dedi.

"VATANDAŞ 2017'NİN GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYOR"

Doların son zamanlarda yaşadığı yükselişinin altında yatan birden fazla neden olduğunu dile getiren Emre Alkin, yükselişin nedenlerini şu şekilde sıraladı:

"Şu an Türkiye'nin uyguladığı ekonomik model çok eski. Tamamen inşaata, kamu harcamalarına ve tüketime dayalı bir model uygulanıyor. Bu da yurtdışından gelen yabancı yatırımcıya pek moral vermiyor. Yatırımcıların düşüncesi genelde 'Burada imalat sanayinin en eski haliyle yatırımlar var, çok fazla kar elde edemeyeceğim bir yerde yatırım da yapamam' şeklinde oluyor."

"DAVUTOĞLU POLİTİKASININ HASARLARINI YAŞIYORUZ"

Ekonomide yaşanan çalkantıların bir nedenini de Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bağlayan Emre Alkin, "Komşularımızla kavgalarımızı henüz bitirmeye başladık. Hala dış politikada Davutoğlu'nun yarattığı ciddi hasarların etkilerini yaşıyoruz" dedi.

Alkin, "Yeni ABD Başkanı Donald Trump 21 Ocak'ta yemin edecek. İlk açılış konuşmasında tuhaf şeyler söylerse sadece Türkiye değil tüm dünya allak bullak olacak ki bence bunu yapacak. Bundan hemen sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı gelecek. Bu karar piyasayı memnun etmezse dövizin yükselme ihtimali var. Daha sonra Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak ve sonuç büyük ihtimalle notu kırmak olacak. Türkiye'nin kredi notu düşerse döviz yükselecek. FED de, 1 Şubat'ta faiz kararını açıklayacak. Bunu da hatırlatayım" dedi.

"DOLARDA 1'E 400 NİSPETİNDE DENGESİZLİK VAR"

Dövizin yükselmesi için gerekli tüm sebeplerin son 10 gündür yaşandığını söyleyen Alkin, şöyle devam etti:

"Tüm bu sıkışıklıkları gören yatırımcılar pozisyon almaya başladı. Döviz cinsinden borçlanma konusunda sıkıntı yaşayan, sendikasyon ödemelerinin tarihleri gelenler ve bu yüzden mecburen döviz toplamak zorunda kalan müesseseler var. Bir de spekülatif amaçlı olmasa da gelecek korkusuyla tasarruflarını dolara çevirenler var. Basılmış dolar miktarı belli olmasına rağmen basılmış ve talep edilen dolar arasında küresel olarak 1'e 400 nispetinde bir dengesizlik var. Bu yüzden, bu gidişatı sürpriz olarak değerlendirmiyorum. Bu şartlarda doların bu denli yükselmesi çok normal."

Olağanüstü hali FETÖ ile mücadele için hükümete tanınmış bir hak olarak değerlendiren Alkin, ekonomide OHAL etkisi olmadığını vurguladı.

"TTİP'İN İPTAL EDİLMESİ TÜRKİYE'NİN LEHİNE"

Trump'ın iş başına gelmesinin ardından Türkiye ve ABD ilişkilerinin ne yönde evrileceğini de değerlendiren Alkin, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Trump'ın koltuğa oturmasıyla Türkiye ve ABD arasında ekonomik olarak değil de siyasi olarak bazı yakınlaşmaların olabileceğini tahmin ediyorum. Trump, Türkiye'nin dahil olmakta zorlandığı Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nı (TTİP) iptal edecek. Çünkü o sadece üzerinde çalışılmış ancak imzalanmamış bir anlaşmaydı. Bu sebeple TTİP'in iptal edilmesini Türkiye'nin lehine görüyorum. Fakat şu an Trump, ABD'nin imzaladığı ve yürürlükte olan herhangi bir anlaşmayı iptal edemez. Cumhuriyetçiler de Trump'a bunu yapması için destek vermezler. O yüzden Trump'ın gelişiyle birlikte belki FETÖ soruşturmasıyla alakalı olarak bir yardım gelebilir."

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