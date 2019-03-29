Praet: ECB'nin önce somut bir para politikasına ihtiyacı var

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, negatif faizlerin bankalar üzerindeki etkilerini hafifletme çalışmalarına başlamadan önce somut bir para politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Praet, ECB üyelerinin belirli düzeylerin üzerindeki rezervleri düşük faiz oranından muaf tutacağını belirten bir önlem olarak kademelendirme olasılığını incelediklerini ancak bu olasılık üzerinde bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı.