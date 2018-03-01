Powell’dan destek bulan dolar/euro beş haftanın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Mart () - Dolar/euro ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in yorumlarıyla beş haftanın zirvesinde. Powell’in ABD ekonomisine dair iyimser değerlendirmelerinin ardından Fed’in bu yıl faizleri dört kez artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle dolar endeksi beş haftanın zirvesine yükselerek 90.746 seviyesine geldi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de Euro Bölgesi ekonomisindeki yavaşlığın önceki tahminlerden daha yoğun olabileceğine işaret etmesiyle parite de 12 Ocak’tan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.2192’ye geriledi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) yabancı tahvil alımlarını azalttı. Japon yatırımcıların ve Japonya hükümetinin elinde bulunan yaklaşık 1.1 trilyon dolarlık ABD hazine tahvilleri BOJ’un tahvil alımlarını 10 milyar yen (93.2 milyon dolar) azalttı. Fakat piyasalar bu hamleye ciddi bir tepki vermedi.

Japonya’dan gelen bir diğer önemli veri ise tüketici güven endeksinin piyasa beklentilerini şaşırtarak beklenmedik şekilde düşmesi oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici güven endeksi Ocak ayındaki 44.7 seviyesinden Şubat ayında 44.3 seviyesine geriledi.

Verilerin ardından Japonya’da Nikkei yüzde 1.56’lık düşüş yaşarken, ABD borsaları da güçlenen dolar ve faiz endişeleriyle dün işlem gününü büyük kayıplarla kapadı. Dow Jones yüzde 1.50’lik düşüş kaydederken, S&P 500 yüzde 1.11’lik kayıp yaşadı. Nasdaq’taki kayıp ise yüzde 0.78 oldu.

CNBC’de yer alan bir habere göre Nomura Varlık Yönetimi sabit gelirler Şef Yatırım Direktörü Masahiro Kawagishi ekibinin dolar cinsinden varlıklardan çıkarak Hindistan, Malezya ve diğer gelişmekte olan ekonomilerin tahvillerine kaydığını belirtiyor.

Çin’den gelen Şubat imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ise üretim faaliyetlerinin devam ederek Şubat ayında altı ayın zirvesine yükseldiğini gösterdi. Caixin/Markit verilerine göre Ocak ayında 51.5 seviyesinde olan Çin imalat PMI verisi Şubat ayında 51.6 düzeyine yükseldi.

Türkiye piyasaları ise güne kayıplarla başladı. Dün işlem gününü 118.951 seviyesinden kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ilk işlem seansında 118.720 seviyelerine geriledi.

Çarşamba gününü 3.7999 seviyesinden kapatan dolar/TL ise yüzde 0.14 yükselişle 3.80’in üzerine tekrar çıktı ve 3.80-3.81 bandından işlem görüyor.

Euro/TL ise yüzde 0.18’lik bir artışla 4.63-4.65 bandından işlem görmeye başladı.

İş Yatırım'ın, “Piyasalardaki satış dalgası büyüyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeleri yapıldı:

“Wall Street kapanışa doğru gelen satışlarla gerilerken S&P 500 Şubat ayını yüzde 4 gerileme ile kapattı.

“2106 Ocak ayından beri en sert düşüş ile karşı karşıyayız. Düşüşü tetikleyen açıklanan temel verilerde bir kötüleşmeden ziyade Fed’in beklenenden şahin açıklamaları oldu.

“Borsa İstanbul küresel satış karşısında şaşılacak kadar güçlü bir seyir izledi. Gelişmekte olan borsalardaki yüzde 1.5’lik gerilemeye rağmen MSCI Türkiye günü yatay kapatmayı başardı.

"Türk lirası doların güçlenmesine rağmen değer kazanan az sayıda gelişmekte olan para birimi arasında yer aldı.

“Wall Street ve Asya borsalarında devam eden satışlara paralel Borsa İstanbul’un yüzde 0.5 civarında satıcılı açılmasını bekliyoruz.”