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Powell: Fed faiz politikasını değiştirmek için "acele" etmiyor

İstanbul, 11 Mart () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in, "politika faizimizi bir an önce değiştirelim gibi bir acele içinde olmadığını" vurguladı. CBS televizyonunun "60 Minutes" programında konuşan Powell, Fed'in...

Powell: Fed faiz politikasını değiştirmek için "acele" etmiyor

İstanbul, 11 Mart () - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in, "politika faizimizi bir an önce değiştirelim gibi bir acele içinde olmadığını" vurguladı.
CBS televizyonunun "60 Minutes" programında konuşan Powell, Fed'in karar süreçlerinde, yalnızca ABD'nin büyüme verilerini değil, Avrupa Birliği ve Çin gibi "yabancı ekonomilerdeki" büyümeyi de yakından izlediğinin altını çizdi.
Powell ayrıca, Fed'in, yaşanan büyük  durgunluktan çıkılması için sarf ettiği çabaların ardından yeniden  operasyonlarında normalleşme noktasında olduğuna dikkat çekti.
Powell, yetkililerin Merkez Bankası'nın bilançosunu düşürmeye yönelik bir plan üzerinde  çalıştıklarını, bu plana ait ayrıntıların da yakın zamanda duyurulacağını söyledi. Fed, 4.5 trilyon dolara ulaşan bilançosunu küçültmeye yönelik  hareketlerde bulunuyor ve bu da küresel piyasalardaki yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

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