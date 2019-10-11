Porsche ve Boeing şehir içi hava ulaşımı için ortaklık kuruyor

Porsche ve Boeing, şehir içi hava ulaşımı pazarını keşfetmek ve şehir içi trafiğini hava sahasına genişletmek için bir anlaşma imzaladı.

Yapılan ortak açıklamaya göre iki şirket, bu ortaklıkla, pazar güçlerini artıracak ve kişisel şehir içi hava araçlarının geleceğini incelemeye ilişkin çalışmalarını kuvvetlendirecek.

Porsche AG Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Detlev von Platen, "Porsche, spor otomobil üretimine dayalı faaliyet alanını genişleterek şehir içi hava ulaşımı için önde gelen bir marka olmayı hedefliyor. Bu, uzun vadede, ulaşımın üçüncü boyutuna geçmek anlamına gelebilir. Alanlarında önde gelen bu iki küresel şirketin güçlerini, geleceğin potansiyel ana pazar segmentlerinden birine yön vermek için birleştiriyoruz" dedi.

Buna göre, iki şirket, ortaklığın bir parçası olarak, kapsamında premium araçların kullanım durumu ve pazar potansiyeli analizi de olan şehir içi hava ulaşımının çeşitli yönlerini ele almak üzere uluslararası bir ekip kuracak.

Ayrıca, Boeing, Porsche ve Boeing’in yan kuruluşu Aurora Flight Sciences ile birlikte dikey iniş kalkış yapabilen tamamen elektrikli hava aracı için bir konsept geliştiriyor. Bu üç şirketin yanı sıra Porsche’un yan kuruluşları Porsche Mühendislik Hizmetleri GmbH ve Studio F.A. Porsche mühendisleri, aracın prototipini tamamlayıp testlerini gerçekleştirecek.

Pilotlu ve otonom hava araçlarının birlikte güvenle var olabileceği yeni nesil ulaşım ekosisteminin temellerini atan Boeing NeXt’in Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Steve Nordlund, "Bu işbirliği, güvenli ve verimli yeni bir ulaşım ekosistemi geliştirmeye dönük çabalarımıza katkıda bulunmasının yanı sıra premium şehir içi hava araçlarının geliştirilmesi için önde gelen bir otomobil markasıyla beraber araştırma yapma fırsatı sunacak. Porsche ve Boeing, şehir içi hava ulaşımını tüm dünyada özendirmek için hassas cihaz mühendisliğini, tarz ve inovasyonu bir araya getirecek" açıklamasında bulundu.

2018 yılında Porsche Consulting tarafından yapılan araştırma, şehir içi hava ulaşımı pazarının 2025 yılı sonrasında ivme kazanacağını öngörüyor.

Araştırma ayrıca, şehir içi hava ulaşımı çözümlerinin, mevcut geleneksel kara ulaşımı araçlarına kıyasla daha az maliyet ve daha fazla esnekliğin yanı sıra daha hızlı ve verimli bir şekilde yolcu taşımacılığı yapabileceğini belirtmektedir. (Fotoğraflı)