Pompeo: Yaptırımların süresi İran liderlerine bağlı (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () – ABD Dışişlieri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının ne kadar süreceğinin İran liderlerine bağlı olduğunu söyledi.

Pompeo, ABD’nin İran’dan, nükleer silah çalışmaları ve balistik füze üretimine bir son verilmesi olan taleplerini net olarak açıkladığını söyledi ve İran müzakere masasına ABD’nin koşullarını kabul ederek oturana dek ABD’nin baskıyı artıracağını belirtti.

Pompeo, İran’ı, petrol gelirini kullanarak Hizbullah ve Hamas gibi terör örgütlerini finanse etmek suçlarken, İran halkı üzerinde baskı oluşturanlara taviz verilmeyeceğini ekledi.

Pompeo ayrıca ABD’nin, İran’ın alacağı herhangi bir aksiyona da ABD’nin çıkarlarını korumak için tepki göstermeye hazır olduğunu söyledi ve “İran saldırırsa biz de bir tepki göstereceğiz, istediğimiz sonuca nasıl ulaştığımızın bir önemi yok. Eğer ABD’ye yönelik bir saldırı olursa ciddi bir tepki göstereceğiz” dedi.

ABD’nin, İran’ın “normal bir ülke” olduğu ve ABD’nin taleplerini kabul ettiği zaman görüşmelere açık olacağını söyleyen Pompeo, İran’ın ABD’nin taleplerine uyana dek baskıyı sürdüreceklerini ekledi.