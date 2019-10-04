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Pompeo: ABD, AB ile gümrük vergileri görüşmeye hazır
Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Ekim () - ABD Dışişleir Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük vergilerini masaya yatırmaya hazır olduğunu söyledi. AB ile kesinlikle görüşüleceğini belirten Pompeo “Tüm üye ülkelerle...
EKONOMİ 04.10.2019, 16:05
Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Ekim () - ABD Dışişleir Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük vergilerini masaya yatırmaya hazır olduğunu söyledi.
AB ile kesinlikle görüşüleceğini belirten Pompeo “Tüm üye ülkelerle anlaşmak için elimimizden geleni yapacağız” dedi ve ABD ve AB arasındaki ticaret ilişkilerinin kesinlikle “adil olmadığını” ekledi.
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