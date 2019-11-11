banner314

banner325

Son Dakika

Plastic Twist - Plastik atıkları kripto parayla dönüşüyor

Blok zinciri (blockchain) ve Token (kripto para) tabanlı dijital platform "PlasticTwist", plastik atıkların yeniden kullanımını teşvik ederek ekonomiye katma değer yaratacak. Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı'nın desteklediği PlasticTwist...

EKONOMİ 11.11.2019, 17:43
Plastic Twist - Plastik atıkları kripto parayla dönüşüyor
Blok zinciri (blockchain) ve Token (kripto para) tabanlı dijital platform "PlasticTwist", plastik atıkların yeniden kullanımını teşvik ederek ekonomiye katma değer yaratacak.
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı'nın desteklediği PlasticTwist inovasyon projesi, “Yeni Bir Plastik Ekonomisi ve Atıklar İçin Dijital Pazaryeri” modeli ortaya koyuyor. Platform, Ocak 2020 itibariyle kitlesel fonlamayla piyasada yer alacak.
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı çerçevesinde desteklenen ve plastik atıkların yol açtığı kirliliğe çözüm bulmayı hedefleyen PlasticTwist dijital platformu, sıfırdan plastik üretimi yerine; ucuz, kolay ulaşılabilir ve yeniden üretilebilir plastiği değerli hâle getirmeyi amaçlıyor.
Blok zinciri sistemini kullanan PLASTIC TOKEN isimli dijital teşvik aracıyla plastiğin yeniden kullanımını kazançlı hâle getiren platform, plastiğe “değer” atfederek bir “Bilgi ve Pazaryeri” olanağı sunuyor.
PlasticTwist’in dokuz Avrupa ortağından biri olarak projenin Türkiye’de yürütücülüğünü yapan Ar-Ge ve İnovasyon danışmanlık kuruluşu TAGES’in CEO’su Leyla Arsan, plastiği, bilişim teknolojisiyle katma değeri yüksek bir malzemeye dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Arsan, bu sayede atıkların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünden değer yaratıp, bu değerle döngüsel ekonomiye katkı sağlanabileceğini ifade etti ve ekledi:
"Ocak 2020’de PlasticTwist dijital platformunu açıyoruz ve ilk para teklifi olarak Plastik Token’ları piyasaya sürmek üzere ödül bazlı kitlesel fonlama kampanyamızı başlatıyoruz.
"Plastik değer zincirindeki kimyasal ve plastik üreticileri, hızlı tüketim ürünleri şirketleri, perakendeciler, tüketiciler, atık yönetimi şirketleri, geri dönüşüm tesisleri, tüketiciler ve kanun yapıcılar gibi tüm tarafların aynı sistemin içinde birbirini görebildikleri bir yapı söz konusu.
"Plastik atıkla tasarım ya da ürün yapanlar veya satanlar, fikir ve projeleri olup işbirliği ve bilgi isteyenler, plastik atık veya plastik atıkla üretilmiş ürün satın almak isteyenler, değiş tokuş yapmak isteyenler, kısacası plastik atıkları değerlendirerek sıfır atıklı bir yaşamın parçası olmak isteyenler bu platforma üye olacaklar.
"Türkiye’de yakın bir dönemde sistem oluştuğunda vatandaşların ayrıştırdığı her plastik kendisine avantaj sağlayacak.
"Gelecek olan kitlesel fonlama ile PlasticTwist platformu ve buna bağlı teşvik aracı olarak çalışacak Plastik Token da devreye girmiş olacak. Tüm Avrupa çapında başlayacak olan bu sisteme Türkiye’den herkes katılabilecek."
Türkiye’nin kripto paralar ve Blok zinciri üzerindeki hizmet tokenları için stratejilerin eyleme geçmeye başladığına dikkat çeken Arsan, “Merkez Bankası ve SPK’nın da bu işe el atarak sistemi devreye sokacağının sinyallerini alıyoruz. Bu platform ve teşvik aracıyla, birçok sorunun çözümü olarak yeni iş modellerinin oluşacağını öngörüyorum. Bunun için ülkemizde düzenlemelerin bir an önce devreye girmesi bu iş modellerinin hayata geçmesini hızlandıracak.
Örneğin PET şişe depozito sistemi, Kırklareli Valiliği’nin başlattığı dönüşüm kartı ve para puan sistemi, İBB’nin PET şişelerle kart yükleme gibi mevcut projelerinin Plastik Token ile uygulanması, sistemin hızla çok daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak. Plastik Token’lı ödül bazlı sistemler devreye girdiğinde, hem toplum davranışları hem de çevre üzerinde hızla etkisini göreceğiz. Bu platform ile Dijital ve Sosyal Dönüşümü de hızlandırmış oluyoruz. “dedi.
Lansmanda, IOS ve Android platformda geçici kullanıma açılan sistemi deneyen katılımcılar, plastik atıkları ürün ve iş fikrine dönüştüren 5 yenilikçi fikir arasından en çok yatırım yapılmasını öngördükleri fikirleri Plastik Token göndererek oyladı. En fazla Plastik Token alarak birinci olan proje ödüllendirildi. Plastik Token’lar, PlasticTwist dijital platformu ile IOS ve ANDROİD uygulamanın Ocak 2020’de piyasaya açılmasıyla kullanılabilecek.
PlasticTwist dijital platformunda, kullanım sonrası plastik atığın nasıl değerlendiği ve döngüsel ekonomiye hangi noktada yeniden dahil edildiği de takip edilebiliyor. Sistem ayrıca, tarafların TOKEN kazanımıyla, hizmet veya ürünlerde indirim, kazanç ve ödül sağlayabiliyor; farklı işbirliklerine esnek, işlevsel ve pratik bir şekilde uyarlanabiliyor. (Fotoğraflı)
 

Yorumlar (0)
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:40
Öğle 12:53
İkindi 15:31
Akşam 17:56
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6