Pizzabulls: Londra’da 500 bin sterlin yatırım yapmayı hedefliyoruz (2)

(Fotoğraf eklendi)

İstanbul, 23 Temmuz () – Türk pizza restoran zinciri Pizza Bulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi, Birleşik Krallık başkenti Londra’ya ilk şubelerini Mayıs ayında açtıklarını ve 2018 sonuna kadar beş şube daha açarak 500 bin sterlin yatırım yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Pizzabulls’un 2006 yılından bu yana Türkiye’de toplam 46 şube ile hizmet verdiklerini söyleyen Kırbeyi, pizza sektörü ve Pizzabulls yatırımlarına ilişkin ’ya konuştu. Şirketin vizyonu hakkında Kırbeyi şu bilgileri verdi:

"Markanın vizyon hedefi Türkiye’nin en lezzetli pizzalarını 30 dakikada müşterilere ulaştırmaktı ve bu vizyon çerçevesinde günlük taze hamurumuz, taptaze domateslerden bize özel üretilen pizza sosumuz ve kalite standartlarına uygun şarküteri ürünleri ile severek yaptığımız pizzalarımızı, işini gülümseyerek ve iş disiplinine sahip personelimizle müşterilerimize ulaştırıyoruz.

"Biz ürüne, hizmete ve insana yatırım yapıyoruz çünkü bunun müşteri memnuniyetinde en önemli yer tutacak bölümler olduğunu düşünüyor ve buna göre adımlar atıyoruz."

Kırbeyi, pizza sektöründe farklı ürünlerle rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi ve ekledi:

"Pizza sektörü gün geçtikçe daha da büyüyen bir pazar haline geldi. Bugün pizza artık eskiye göre daha da tanınan, bilinen ve sevilen bir ürün. Bu noktada pizza kalitemiz ve hizmet anlayışımız ile diğer firmalardan bir adım önde olmayı planlıyoruz.

"Fırsata dönüştürülecek önemli detaylar arasında ürün kalitemizi ve servis standartlarımızı geliştirerek daha fazla kitlelere ulaşmak istiyoruz.

"Farklı ürünler çıkararak bizden pizza tüketmeyen kitlenin bizi tercih etmesini sağlamak istiyoruz. Tabi en çok pizza tüketen üniversiteleri de unutmuyoruz. Bir çok üniversitede sponsor olarak lezzetimizi tattırıp hem onların yanında oluyor hem de sipariş vermelerini sağlıyoruz."

Kırbeyi ayrıca, Pizzabulls’un dünya genelinde tanınan bir marka olma hedefinin altını çizerken, "Bu vizyon çerçevesinde dünyanın en fazla pizza tüketicisi olan ve pizza tüketiminin her yıl yüzde 5.0 büyüdüğü Birleşik Krallık pazarında Londra’ya ilk şubemizi Mayıs ayında açtık. 2018 sonuna kadarda açmak istediğimiz beş şube var ve 500 bin sterlin yatırım yapmayı planlamaktayız" dedi.

Kırbeyi, şirketin 2017 yılı cirosunun 60 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve hedeflerinin 2018’de 70 milyon lira seviyesi olduğunu belirtirken, ayrıca satışlarda bu yıl "en az yüzde 10" büyüme amaçlandığını da vurguladı.

Pizzabulls’un altyapı yatırımları hakkında da bilgiler veren Kırbeyi, şöyle konuştu:

"Pizzabulls olarak 'Pizzabulls Akademi'yi kurduk ve burada tüm işletmecilerimize, takım arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize kendi branşlarına uygun eğitimler vermeye başladık.

"Eğitimden başarılı olan kişilere sertifikalandırıyoruz. 2018’de hedefimiz müşteri memnuniyeti için tüm ekibimizin eğitilmesidir.

"Biz biliyoruz ki eğitime yatırım insana yatırımdır. Bu da memnuniyet olarak müşterilerimiz tarafından bize dönüş sağlayacaktır."

Türkiyede sevilen damak tadına uygun pizzaları yurtdışı pazarında da tanıtmayı hedeflediklerini belirten Kırbeyi, Pizzabulls’un farklı pizzaları hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Genelde Türkiye’de en çok karışık ve etli pizzalar tercih edilmektedir. Kavurmalı Ali Baba pizzamız, Sacramento olarak çok sattığımız karışığa yakın olan pizzamız ve etli olarak yine sucuk ve pastırmadan oluşan New Jersey gibi lezzetlerden oluşan, aynı şekilde vejetaryen müşterilerimize de tamamen sebze içerikli Houston ve Boston pizzalarımızla ön plana çıkmayı hedefliyoruz.

"Yine aynı şekilde bu sene yeni ürün stratejisi ile müşterilerimizin sevdiği ve tükettiği dönerden pizza yapıp satmaya başladık. Pizzanın kenarının daha da lezzetli olması için parmesan kenar satışımız başladı. Gündemi takip ederek müşterilerimizin tercihleri ve istekleri doğrultusunda ürün yelpazemizi genişletmekte ve tüketicilerimize sunmaktayız. Yenilikçi lezzet arayışımız her zaman devam etmektedir."

Pizzabulls’un Türkiye’de 700 kişilik bir ekibe sahip olduğunu belirten Kırbeyi, ekip içinde fikir alışverişinin oldukça yaygın olduğunu altını çizdi ve ekledi:

"Birçok alanda ekibimizi içindeki takım arkadaşlarımız fikir alışverişinde bulunmaktayız. Onlardan gelen fikirler her zaman bizim için ve kurumumuz için değerlidir.

"En son proje fikri olarak Zeytinburnu şubemizden sipariş teslimatı için kullandığımız motosikletlere araç takip sistemi takılması fikri geldi ve bu yenilik sistemimizde şubenin gönderim yaptığı harita üzerinden bakılarak gideceği siparişe kaç dakika mesafede olduğu, kaç dakikada teslimat yapacağını belirten bir sistem."

Pizzabulls’ta geçmişte motorcu olarak çalışan 13 kişinin bugün kendi işinin patronu olarak Pizzabulls şubesi işlettiği bilgisini veren Kırbeyi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçimizdeki arkadaşlarımız şirketimizin değerleridir. İşletme sahibi olmak için çok isteklilerdi, kendilerinin azimli çalışmaları ile şubeleri daha iyi satışlar yapmaya başladı.

"Çalışanlarımızın hem şirketimizin büyümesi hem de satışlarımızın daha ileri gitmesinde büyük rolleri mevcuttur.

"Aidiyet bağı yaratmak, sistemimize işinde tecrübe edinmiş eğitimli insan birikiminin firmamızda kalmasını sağladı.

"Bu da müşteri memnuniyetini yükselterek satış ve karlılıkları arttırdı.

"Markanın yatırım bedeli 90 bin dolar artı KDV’dir ve yatırımcımız iki veya üç sene içinde geri dönüş alabiliyor." (Fotoğraflı)