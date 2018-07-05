Piyasalarda ABD verileri ve Fed tutanakları ön planda

İstanbul, 5 Temmuz () – Ahlatçı Yatırım’ın günlük bülteninde, bugün küresel piyasaların odağında, ABD verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları olacağına dikkat çekildi.

"Bugün, Piyasalarda ABD Verileri ve FOMC Toplantı Tutanakları Ön Planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Çin’de açıklanan Caixin Hizmet PMI verisi Haziran ayında bir önceki aya göre artış ile 53.9 düzeyine yükseldi. Almanya’da açıklanan Hizmet PMI verisi bir önceki aya göre artış ile 54.5 seviyesinde gerçekleşti.

"Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisinin hafif üzerinde 55.2 seviyesinde gerçekleşirken, İngiltere’de açıklanan Hizmet PMI verisi piyasa beklentisinin aksine artış ile 55.1’e yükseldi.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Merkez Bankası tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri raporuna göre, 2018 Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 2.61 artarken yıllık enflasyon 3.24 puan artış ile yüzde 15.39 seviyesine yükselmiştir. Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığı belirtilirken enflasyonda ki yükselişe en belirgin desteğin sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan geldiği ifade edilmiştir. Türk lirasındaki değer kaybı, ithal içeriği yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı hizmet gruplarını olumsuz etkilediği belirtilmiştir. TCMB tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru raporuna göre, TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Haziran ayında bir önceki aya kıyasla 1.13 puan azalış ile 77.10 düzeyine geriledi.

“Dün, ABD’de piyasaların kapalı olmasına rağmen lirada artan volatilite ile birlikte kurun fiyatlamalarda 4,7222 seviyeleri civarını test ettiği görülse de gün sonunda lirada tansiyonun düşmesi sonrasında kurun kazançlarını geri verdiği ve 4,6641 düzeyinde tamamladı görüldü. BİST-100 Endeksi yüzde 0.66 artış ile 97,230 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi beş milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama maliyeti dün, yüzde 17.75 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 19.95 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 17.65 seviyesinde günü tamamladı. Beş yıllık ülke CDS risk primi 301,50 seviyeleri civarında olduğu görülüyor.”

-USD/TRY

“Dün, ABD’de piyasalar kapalı iken yurtiçinde TL’de artan oynaklık ile birlikte kurun 4,7220 seviyeleri civarını test ettiğini fakat gün sonunda bu seviyede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, TL’nin döviz sepeti bazında değer kazanması sonrasında kurun kazançlarını geri verdiğini ve günü 4,6641 seviyesinde tamamladığı görülüyor.

“Teknik olarak incelediğimizde, kurun ara destek seviyesi olan 4,6590 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yükseliş denemelerinde 4,6930, 4,7050 ve 4,7140 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 4,6590, 4,6330 ve 4,6200 destek seviyeleri izlenebilir.”

-EUR/TRY

“Haftanın üçüncü işlem gününde, çaprazın 5,5060 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi beklentileri karşıladığı görülürken, euro fiyatlamalarına sınırlı olumlu etkileri izlendi. Küresel piyasalarda euroda göreceli devam eden zayıf seyir ve liranın döviz sepeti bazında değer kazanması sonrasında çaprazın gün içi kazançlarını geri verdiği ve günü 5,4388 seviyesinde tamamladığı görülüyor.

“Teknik olarak baktığımızda, çaprazın ara destek seviyesi olan 5,4340 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 5,4780, 5,4950 ve 5,5140 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 5,4340, 5,4250 ve 5,4100 destek seviyeleri izlenebilir.”

-EUR/USD

“Dün, paritenin 1,1680 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Almanya ve Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verilerinin beklentileri aşması sonrasında Euro’da yaşanan değer kazanımlarının paritede yükselişleri sınırlı desteklediğini gördük.

“Teknik olarak baktığımızda, paritenin ara destek seviyesi olan 1,1620 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında kısa vadede 1,1690, 1,1720 ve 1,1750 direnç seviyeleri takip edilebilir ve olası geri çekilmelerde ise kısa vadede 1,1600, 1,1570 ve 1,1550 destek seviyeleri izlenebilir.”

-XAU/USD

“Dün, ABD piyasalarının kapalı olduğu günde dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1,261 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Yeni işlem gününde ise ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yukarı yönlü eğilimin sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturabileceği bekleniyor.

“Bugün, ABD’de ADP ve ISM İmalat Dışı PMI verileri takip edilecek ve ayrıca, Fed’in açıklayacağı toplantı tutanakları fiyatlamalar açısından etkili olabilir.

“Teknik olarak baktığımızda, sarı metalin psikolojik seviyesi olan 1,250 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1,265, 1,274 ve 1,282 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1,245, 1,240 ve 1,236 destek seviyeleri izlenebilir.”

-GBP/USD

“Haftanın üçüncü işlem gününde, İngiltere’de açıklanan Hizmet PMI verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında sterlinde yaşanan değer kazanımları ile birlikte paritenin 1,3250 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. Gün içerisinde, ABD piyasalarının kapalı olması ve zayıf veri akışı ile birlikte sterlinde yaşanan hareketliliğin parite fiyatlamalarında ön plana çıktığı gözüküyor.

“Bugün, ABD’de ADP ve ISM İmalat Dışı PMI verileri takip edilecek. Ayrıca, BoE Başkanı Carney’in açıklamaları ve Fed’in açıklayacağı toplantı tutanakları fiyatlamalar açısından etkili olabilir.

“Teknik olarak baktığımızda, paritenin ara destek seviyesi olan 1,3190 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 1,3250, 1,3280 ve 1,3300 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1,3190, 1,3150 ve 1,3130 destek seviyeleri izlenebilir.”

-USD/JPY

“Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu üyesi Yutaka Harada yaptığı açıklamalarda, enflasyon verisinin BoJ’un hedefi olan yüzde 2.0 seviyesi altında kalması durumunda parasal genişlemeden çıkılmaması gerektiğini ifade etti. Gün içerisinde, 110,60 seviyeleri civarını test eden paritenin günü 110,48 seviyesinde tamamladığını gördük.

“Teknik olarak baktığımızda, paritenin 200 günlük hareketli ortalaması olan 110,15 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 110,90, 111,20 ve 111,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 110,00, 109,70 ve 109,50 destek seviyeleri izlenebilir.”

HAM PETROL

“Dün, 75,54 seviyeleri civarını test eden ham petrolün bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, üretim arzına yönelik endişelerin hafiflemesi sonrasında ham petrolde geri çekilmelerin yaşandığı gözüküyor. Diğer taraftan, ABD Başkanı Trump’ın yaptığı açıklamalarda, petrol fiyatlarının yükselmesi ile ilgili OPEC’i hedef gösterirken, OPEC üyelerinin bu konuda daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

“Bugün, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün dört saatlik grafikte 14 periyotluk hareketli ortalaması olan 74,90 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 74,20, 73,80 ve 73,30 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 74,90, 75,20 ve 75,60 direnç seviyeleri izlenebilir.”

-S&P500

“S&P 500 vadeli kontrat endeksinin dün 2,721 seviyeleri civarını test ettiğini ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığını gördük. Gün içerisinde, küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan normalleşme çabası ile birlikte endekste yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı gözüküyor.

“Teknik olarak baktığımızda, endeksin 100 günlük hareketli ortalaması olan 2,706 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 2,727, 2,736 ve 2,740 direnç seviyeleri takip edilebilir ve olası, geri çekilmelerde ise 2,706, 2,700 ve 2,692 destek seviyeleri izlenebilir.”