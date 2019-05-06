Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mayıs () –YSK kararı sonrasında dövizlerde son durum şöyle: - dolar 6.1496 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.10 - 6.11 lira aralığında, - euro 6.6917 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında, - sterlin 8.0599liraya kadar yükseldikten sonra, 8.0 – 8.01 lira aralığında işlem görüyor.
PİYASALAR – YSK kararı sonrası dövizler en az yüzde 1.69 yükseldi
Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mayıs () –YSK kararı sonrasında dövizlerde son durum şöyle: - dolar 6.1496 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.10 - 6.11 lira aralığında, - euro 6.6917 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:53
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