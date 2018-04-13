PİYASALAR – Trump’ın Suriye açıklamasıyla dolar ve euro geri çekildi (2)

(Piyasa açılışıyla güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Nisan () – ABD Başkan’ı Donald Trump'ın, “Ben Suriye’ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş geriye çekildi.

Yeni güne, rekor düzeylerinin 11 - 26 kuruş altında başlayan dolar ve euro, Ortadoğu geriliminin bir nebze hafiflemesiyle düştü.

Dolar Çarşamba günü 4.1938 liradan, euro da 5.1941 liradan işlem görerek tarihi rekor tazelemişti.

Sabah saatlerinde dolar 4.08 - 4.09 aralığında, euro da 5.04 – 5.05 aralığında işlem gördü.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) dün yüzde 0.90 artışla 110 bin 235 puanlık kapanış sonrasında yeni güne yüzde 0.29 artışla 110 bin 553 puandan başladı.