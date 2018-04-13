PİYASALAR – Trump’ın Suriye açıklamasıyla dolar ve euro geri çekildi (2)

(Piyasa açılışıyla güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Nisan () – ABD Başkan’ı Donald Trump'ın, “Ben Suriye’ye saldırı konusunda hiç tarih vermedim” açıklaması piyasadaki gerginliği biraz azalttı ve dolar ve euro rekor düzeyden 10-15 kuruş geriye çekildi.
Yeni güne, rekor düzeylerinin 11 - 26 kuruş altında başlayan dolar ve euro, Ortadoğu geriliminin bir nebze hafiflemesiyle düştü.
Dolar Çarşamba günü 4.1938 liradan, euro da 5.1941 liradan işlem görerek tarihi rekor tazelemişti.
Sabah saatlerinde dolar 4.08 - 4.09 aralığında, euro da 5.04 – 5.05 aralığında işlem gördü.
Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) dün yüzde 0.90 artışla 110 bin 235 puanlık kapanış sonrasında yeni güne yüzde 0.29 artışla 110 bin 553 puandan başladı.
(Piyasa açılışıyla güncellendi)