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PİYASALAR - Ticaret savaşanda gerilimin artmasıyla dolar 5.83 lirada
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında gerilimin artmasıyla, dolar 5.80 liranın da üzerine çıkarken, euro da 6.50 liraya yükseldi. Piyasada işlem yapmak isteyen çok sayıda yatırımcının olduğu likit piyasada, dolar 6.29 lirayı, euro da...
EKONOMİ 26.08.2019, 07:01
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında gerilimin artmasıyla, dolar 5.80 liranın da üzerine çıkarken, euro da 6.50 liraya yükseldi. Piyasada işlem yapmak isteyen çok sayıda yatırımcının olduğu likit piyasada, dolar 6.29 lirayı, euro da 7.10 lirayı gördü.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in 75 milyar dolarlık ABD ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini artırmasını "siyasi" diye yorumlayan Trump, buna karşılık 1 Ekim’den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 30’a yükselttiğini açıkladı. Trump ayrıca kalan 300 milyar dolarlık Çin ihraç ürününe 1 Eylül’de uygulanmaya başlayacak yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 15’e çıkacağını belirtti.
Gelişmeler üzerine, erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.7668 lira ve en yüksek 6.2987 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4289 lira ve en yüksek 7.1013 lirayı gördükten sonra, 6.50 – 6.51 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0744 lira ve en yüksek 7.6164 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in 75 milyar dolarlık ABD ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini artırmasını "siyasi" diye yorumlayan Trump, buna karşılık 1 Ekim’den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 30’a yükselttiğini açıkladı. Trump ayrıca kalan 300 milyar dolarlık Çin ihraç ürününe 1 Eylül’de uygulanmaya başlayacak yüzde 10’luk gümrük vergisinin yüzde 15’e çıkacağını belirtti.
Gelişmeler üzerine, erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.7668 lira ve en yüksek 6.2987 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında,
- euro en düşük 6.4289 lira ve en yüksek 7.1013 lirayı gördükten sonra, 6.50 – 6.51 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.0744 lira ve en yüksek 7.6164 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.
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