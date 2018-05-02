PİYASALAR - S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.09, euro 4.92 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () - Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından dolar yeniden 4.1133 liraya kadar yükseldikten sonra 4.09 – 4.10 aralığına, euro da 4.9354 liraya kadar yükseldikten sonra 4.92 – 4.93 aralığına çekildi.

S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin "üç kademe altında" bulunan "BB-" düzeyine indirdi. S&P'den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, "enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu" gösterildi. Son indirimde, Türkiye'nin kredi notu görünümü ise "negatiften durağana" çevrildi.

Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) güne yüzde 0.51 artışla 104 bin 815 puandan başladıktan sonra günlük yüzde 0.17 artışla 104 bin 455 düzeyine çekildi.