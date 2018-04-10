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PİYASALAR – Rekortmen euroda yıllık artış yüzde 33.5'i buldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan () - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle son günlerde rekor üstüne rekor kıran euro da yıllık artış yüzde 33.5'i, dolardaki yıllık artış da yüzde 13'ü buldu. Dolar 4.1390 lira ile yeni tarihi...

PİYASALAR – Rekortmen euroda yıllık artış yüzde 33.5'i buldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Nisan () - Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle son günlerde rekor üstüne rekor kıran euro da yıllık artış yüzde 33.5'i, dolardaki yıllık artış da yüzde 13'ü buldu.
Dolar 4.1390 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı; günlük artış yüzde 1.65'i buldu. Euro ise 5.1176 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı; günlük artış yüzde 1.93'ü buldu.
Böylece dolar lira karşısında, 3.7685 liradan işlem gördüğü yılbaşından bu yana yüzde 9.8, 3.6631 liradan işlem gördüğü 2017 yılının Nisan ayından bu yana da yüzde 13 arttı. Euro da, yılbaşındaki 4.5218 liradan yüzde 13.17 ve bir yıllık dönemde de 3.8333 liradan yüzde 33.5 yükselmiş oldu.
Dövizlerdeki hızlı tırmanış Borsa İstanbul'a da satış olarak yansıdı ve BIST100 Endeksi, yüzde 0.04 düşüşle 113 bin 110 puandan açıldıktan sonra günlük yüzde 2.8 düşüşle 110 bin 7 puana kadar geriledi.

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