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PİYASALAR – Powell sonrası dövizler yüksek seyrini koruyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Cari açık, işsizlik, Fitch ve Moody’s sonrası yüksek seyreden dövizler bugün dolar karşısında diğer para birimlerine göre pozitif ayrışarak düştü, sonrasında ABD uyruklu papaz davasındaki kararla...

PİYASALAR – Powell sonrası dövizler yüksek seyrini koruyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Cari açık, işsizlik, Fitch ve Moody’s sonrası yüksek seyreden dövizler bugün dolar karşısında diğer para birimlerine göre pozitif ayrışarak düştü, sonrasında ABD uyruklu papaz davasındaki kararla dövizler tekrar yükseldi.

İşsizlikte tek haneye tekrar inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın dün Kongre’de yaptığı sunum sonrasında geri çekilen dolar 4.76’liraya, euro 5.54 liraya, sterlin 6.22 liraya kadar çekildi.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinini devamına karar verildi.

Kararın ardından dolar 4.82, euro 5.60 ve sterlin 6.28 liraya döndü.

Powell, ABD ekonomisindeki güçlü seyre vurgu yapmış ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam edeceğine işaret etmişti.

Dün yüzde 2.1 artışla 91 bin 629 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise günlük yüzde 0.43 düşüşle 91 bin 232 puana geriledi.

Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.85 liranın, euro 5.69 liranın ve sterlin 6.43 liranın üzerine çıkmıştı.

Moodys, Türk bankacılık sektöründe yüzde 2.9 olan sorunlu krediler oranının 1 yıl sonra yüzde 4’e çıkacağını ve bunun kredi notu için negatif olacağını açıkladı. (Toplam krediler 2.3 trilyon lira olduğundan yaklaşık 25 milyar lira kredi takibe düşecek demek oluyor).

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu “BB+” dan “BB”ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

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