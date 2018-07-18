PİYASALAR – Powell sonrası dövizler yüksek seyrini koruyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Cari işlemler açığının yüksek gelmesi, işsizlikte tek haneye tekrar inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın dün Kongre’de yaptığı sunum sonrasında dövizler hafif geri çekilse de güçlü seyrini koruyor.

Haftanın ilk gününde sert yükselen dövizler Çarşamba günü erken işlemlerde düştü, dolar 4.79, euro 5.58 ve sterlin 6.28 liraya kadar geriledi.

Powell, ABD ekonomisindeki güçlü seyre vurgu yapmış ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam edeceğine işaret etmişti.

Haftanın ilk gününde yüzde 0.17 düşüşle 89 bin 744 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ise dün yüzde 2.1 artışla 91 bin 629 puandan kapandı. Endeks gün içinde 91 bin 638 puana kadar çıktı.

Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.85 liranın, euro 5.69 liranın ve sterlin 6.43 liranın üzerine çıkmıştı.

Moodys, Türk bankacılık sektöründe yüzde 2.9 olan sorunlu krediler oranının 1 yıl sonra yüzde 4’e çıkacağını ve bunun kredi notu için negatif olacağını açıkladı. (Toplam krediler 2.3 trilyon lira olduğundan yaklaşık 25 milyar lira kredi takibe düşecek demek oluyor).

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu “BB+” dan “BB”ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.7926 ve en yüksek 4.8161 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.08 yükselişle 4.80-4.81 lira aralığında,

- en düşük 5.5869 ve en yüksek 5.6065 lirayı gören euro günlük yüzde 0.22 düşüşle 5.59 – 5.60 lira aralığında,

- en düşük 6.2876 ve en yüksek 6.3093 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.25 düşüşle 6.29-6.30 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım “Satışlar Bitse de Devam Etsek” başlıklı günlük piyasa bülteninde BIST 100’de tepki alımlarının izlendiğini ve kara bulutların bir nebze dağıldığını vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Borsa İstanbul'da dün tepki alımları izlenirken, kara bulutlar bir nebze de olsa dağıldı. Endeks sabah hafif alıcı başlarken, gün sonuna doğru gelen sert alımlarla birlikte günü 1.885 puan artışla 91 bin 630 seviyesinden kapattı.

“Borsadaki dünkü yükselişle birlikte şirketlerin piyasa değeri 13.5 milyar lira artarak 746.5 milyar liraya yükseldi.

“9 Temmuzdan beri yüzde 20 düşen banka endeksi ise dün de kötü performans göstererek endeksin altında yüzde 1.5 artabildi.

“Borsada en çok alımı yapan kurumların 24 Haziran sonrası ilk gün en çok satan kurumlar olması dikkat çekti.

“Dün ilk sunumu yapan Fed Başkanı Powell, “faiz artırımlarının süreceğini ancak büyümeyi yavaşlatacak kadar çabuk olmaması gerektiğini” ifade etti. Açıklama ile beraber altın fiyatları son bir yılın düşüğüne gerilerken lira değer kazandı.

“Bugün yurtdışında ekonomik takvimin yoğun olduğunu görüyoruz. Euro bölgesinde TÜFE verisi, ABD tarafında İnsaat izinleri ve 17:00’daki Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek önemli verilerin arasında.

“Yurtiçine baktığımızda ABD’nin istediği Rahip Brunson davasının duruşması bugün yapılacak.

“Sabah itibariyle global piyasaların genelinin hafif iyimser olduğunu ve bize takoz olmayacaklarını görüyoruz.”