PİYASALAR-Orta Doğu’da gerilimin artmasıyla BİST100 yüzde 1.39 ekside, dolar 5.97 lirada

ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi öldürdüğü haberleri sonrası iki ülke arasında gerilimin yükselmesiyle Borsa İstanbul Endeksi yüzde 1.39 düşüşle 114 bin 326 puanla, 115 bin puanın altına indi.

Medyada yer alan haberlere göre, ABD’nin Bağdat Uluslararası Havaalanı’na düzenlediği saldırıda Süleymani’nin yanında Popüler Seferberlik Komitesi Komutanı Abu Mahdi al-Muhandis de öldürüldü.

Saldırı sonrası Washington’dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Kasım Süleymani’nin “kendilerini savunma” amacıyla öldürdükleri belirtildi. Bunun yanında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Süleymani’nin cinayetini “oldukça tehlikeli ve saçma bir eylem” olarak tanımlarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu da, bu saldırıya “şiddetle karşılık verileceği sözü"yle yanıt verdi.

Yatırımcılar bunun yanında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici ve üretici fiyatları verilerini takip etti. Buna göre, tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti. Üretici fiyatları ise Aralık ayında yüzde 0.69 yükselirken, 2019 yıllık artışı yüzde 7.36 ile tek hanede gerçekleşti.

Gelişmelerin ardından güne yüzde 0.68 düşüşle 115 bin 142 puanda başlayan BİST100, gün ortasında en düşük yüzde 114 bin 354 puanı ve en yüksek 115 bin 571 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 1.39 düşüşle 114 bin 326 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.06 düşüşle 160 bin 495 puanda başladıktan sonra gün içinde en düşük 158 bin 861 puanı ve en yüksek 160 bin 948 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 1.82 düşüşle 159 bin 251 puana düştü.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.74 artışla yüzde 12.30’a yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 11.72 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.9511 lira ve en yüksek 5.9755 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6374 lira ve en yüksek 6.6685 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8118 lira ve en yüksek 7.8421 lirayı gördükten sonra 7.82 – 7.83 lira aralığında hareket ediyor.