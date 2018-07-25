PİYASALAR – Merkez sonrası dövizler sert yükselişin ardından düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 17.75’te sabit tutma kararı sonrası dövizler sert yükseldikten sonra, Çarşamba günü sektörel güven endeksleri ve reel kesim güven endeksi verilerinin ardından yüzde 1.0’e yakın düştü.

Merkez Bankası'ndan 1.00 - 1.25 puan faiz artırımı bekleyen piyasada faiz kararı öncesi dolar 4.76, euro 5.57 ve sterlin 6.25 liradan işlem gören dövizler, karar sonrası 4.93, 5.78 ve 6.48 liranın üzerine kadar çıktıktan sonra Çarşamba günü öğleden sonraki işlemlerde sırasıyla 4.83, 5.66 ve 6.36 lirada.

Reel kesim güven endeksi Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası’nın İktisadi Yönelim Anketi’ne katılan işyerlerinin yüzde 51.1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16.1'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6.5'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23.2'ye gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70.3'e yükseldi.

Merkez Bankası kararı sonrası yüzde 3.33 düşüşle 92 bin 133 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yüzde 2.71 yükselişle tekrar 94 bin 627 puana yükseldi. Endeks gün içinde 95 bin764 puana kadar yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi ise günlük yüzde 4.63 yükselişle 115 bin 908 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 5.52 düşüşle 17.64’e geriledi.

DOLAR endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.15 düşüşle gelişen ülke paraları karşısında değer kaybederek 94.47 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.43- 94.67 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki düşüşe bağlı yüzde 0.09 yükselişle 1.1696 düzeyinde.

Merkez Bankası beklenti anketi sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley’nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.73, euro 5.54 ve sterlin 6.21 liraya kadar inmişti.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.8306 ve en yüksek 4.8876 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.98 düşüşle 4.83-4.84 lira aralığında,

- en düşük 5.6536 ve en yüksek 5.7141 lirayı gören euro günlük yüzde 0.96 düşüşle 5.65-5.66 lira aralığında,

- en düşük 6.3623 ve en yüksek 6.4302 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.89 düşüşle 6.36-6.37 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım “Ufukta 85 bin mi gözüktü?” başlıklı piyasa bülteninde BIST 100’de tekrar 85 bin düzeyinin görülebileceği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“6 Haziran 2018’deki bültenimizde “Borsada son yılların en zayıf seyrinin hedefi neresi olabilir diye baktığımızda 88 bin seviyesine işaret etmektedir.

“Endeksin 88 bin seviyesine gerilemesi halinde endekse 'Al önerisi verilmelidir' demiştik. Endeks, 12 Temmuz 2018’de 88 bin 168 seviyesini gördükten sonra yüzde 9 yükselerek önceki gün 96 bin 035 seviyesini gördü.

“Son 3 günde iki yabancı yatırımcı 600 milyon lira alarak endeksi toparlamıştı. Muhtemelen beklentileri, ‘MB faiz artırım kararı ile diğer yabancı yatırımcılar gelir ve kendi hisselerini onlara satarlar’ şeklindeydi. Fakat iş, öyle olmadı.

“Karar sonrası borsadaki yoğun satışların, uzun vadeli yabancılardan geldiği görüldü. Bu durumda önümüzdeki günler için 88 bin seviyesi kritik hale geldi.

“Eğer geçilirse 85 bin seviyesinin görülmesi beklenebilir. O günlerde yabancı payının da yüzde 59’lu seviyelere gerilemesi muhtemel olacaktır.

“Yurtiçinde bir diğer gündem ikinci çeyrek sonuçlarının açıklanmaya başlaması.

“İkinci çeyrek sonuçları bize, Nisan-Mayıs ayındaki kur-faizdeki dalgalanmanın şirketlerde yarattığı hasarı gösterecek.

“Solo mali tablolar 9 Ağustos’a kadar açıklanacakken konsolide mali tablolar araya giren bayram tatili nedeniyle 27 Ağustos’a kadar açıklanacak.”