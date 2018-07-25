PİYASALAR – Merkez sonrası dövizler sert yükselişin ardından düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 17.75’te sabit tutma kararı sonrası dövizler sert yükseldikten sonra Çarşamba gününe düşüşle başladı.

Merkez Bankası kararı öncesi yüzde 0.97 düşüşle 94 bin 389 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yüzde 3.33 düşüşle 92 bin 133 puandan kapandı. Endeks gün içinde 91 bin 722 puana kadar geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi ise günlük yüzde 5.69 düşüşle 110 bin 782 puandan kapandı.

Merkez Bankası'ndan 1.00 - 1.25 puan faiz artırımı bekleyen piyasada faiz kararı öncesi dolar 4.76, euro 5.57 ve sterlin 6.25 liradan işlem gören dövizler, karar sonrası 4.93, 5.78 ve 6.48 liranın üzerine kadar çıktıktan sonra erken işlemlerde sırasıyla 4.86, 5.68 ve 6.40 lirada.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 10.93 artışla 18.67’ye yükseldi.

DOLAR endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.09 düşüşle gelişen ülke paraları karşısında değer kaybederek 94.53 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.52- 94.67 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki düşüşe bağlı yüzde 0.08 yükselişle 1.1695 düzeyinde.

Merkez Bankası beklenti anketi sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley’nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.73, euro 5.54 ve sterlin 6.21 liraya kadar inmişti.

Morgan Stanley, Merkez Bankası toplantısına yönelik beklentisini revize etmiş, daha önce faiz artırımı yapılmayacağı şeklinde ortaya koyduğu beklentisini 125 baz puan artırım olarak değiştirmişti.

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

Merkez Bankası, Temmuz Beklenti Anketi’nde şu öngörüleri paylaştı:

- Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi.

- 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi.

- Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi.

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

Geçen hafta işsizlikte tek haneye yeniden inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yaptığı sunum sonrasında da dövizler düşmüştü.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.8532 ve en yüksek 4.8876 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.52 düşüşle 4.85-4.86 lira aralığında,

- en düşük 5.6765 ve en yüksek 5.7141 lirayı gören euro günlük yüzde 0.46 düşüşle 5.68-5.69 lira aralığında,

- en düşük 6.3882 ve en yüksek 6.4302 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.31 düşüşle 6.40-6.41 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım “Ufukta 85 bin mi gözüktü?” başlıklı piyasa bülteninde BIST 100’de tekrar 85 bin düzeyinin görülebileceği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“6 Haziran 2018’deki bültenimizde “Borsada son yılların en zayıf seyrinin hedefi neresi olabilir diye baktığımızda 88 bin seviyesine işaret etmektedir.

“Endeksin 88 bin seviyesine gerilemesi halinde endekse 'Al önerisi verilmelidir' demiştik. Endeks, 12 Temmuz 2018’de 88 bin 168 seviyesini gördükten sonra yüzde 9 yükselerek önceki gün 96 bin 035 seviyesini gördü.

“Son 3 günde iki yabancı yatırımcı 600 milyon lira alarak endeksi toparlamıştı. Muhtemelen beklentileri, ‘MB faiz artırım kararı ile diğer yabancı yatırımcılar gelir ve kendi hisselerini onlara satarlar’ şeklindeydi. Fakat iş, öyle olmadı.

“MB, saat 14:00’te faiz oranını yüzde 17.75 seviyesinde sabit bıraktığını açıkladı. Bunun üzerine lira cinsi varlıklar hızlı değer kaybı yaşadı: Dolar 4.93’e kadar 18 kuruş artarken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 17’den yüzde 18.67’ye çıktı. BIST 100 ise artıda iken günü yüzde 3.3 kayıpla 92 bin 133 seviyesinden kapattı. Banka endeksi yüzde 5.7 düşerek feci gidişatı devam ettirdi.

“Karar sonrası borsadaki yoğun satışların, uzun vadeli yabancılardan geldiği görüldü. Bu durumda önümüzdeki günler için 88 bin seviyesi kritik hale geldi.

“Eğer geçilirse 85 bin seviyesinin görülmesi beklenebilir. O günlerde yabancı payının da yüzde 59’lu seviyelere gerilemesi muhtemel olacaktır.

“Yurtiçinde bir diğer gündem ikinci çeyrek sonuçlarının açıklanmaya başlaması.

“İkinci çeyrek sonuçları bize, Nisan-Mayıs ayındaki kur-faizdeki dalgalanmanın şirketlerde yarattığı hasarı gösterecek.

“Solo mali tablolar 9 Ağustos’a kadar açıklanacakken konsolide mali tablolar araya giren bayram tatili nedeniyle 27 Ağustos’a kadar açıklanacak.”