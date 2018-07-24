PİYASALAR – Merkez öncesi dövizler hafif yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Temmuz () – Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi dövizler, 1.25 puan faiz artırımı beklentisiyle haftanın ilk günü gelişen ülke paraları arasında pozitif ayrışarak düştükten sonra, Salı günü faiz kararı öncesi dolar 4.77, euro 5.58 ve sterlin 6.26 liraya kadar yükseldi.

DOLAR endeksi ticaret savaşı endişeleriyle hafif düştü ve 94.62 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.54- 94.86 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR yüzde 0.03 düşüşle 1.17 düzeyinin altına indi ve 1.1690 düzeyinde.

Merkez Bankası beklenti anketi sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley’nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.73, euro 5.54 ve sterlin 6.21 liraya kadar inmişti.

Morgan Stanley, PPK toplantısına yönelik beklentisini revize etmiş, daha önce faiz artırımı yapılmayacağı şeklinde ortaya koyduğu beklentisini 125 baz puan artırım olarak değiştirmişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) haftanın ilk gününü yüzde 1.3 artışla 95 bin 305 puandan kapattıktan sonra Merkez Bankası kararı öncesi yüzde 0.97 düşüşle 94 bin 389 puana kadar geriledi.

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

Merkez Bankası, Temmuz Beklenti Anketi’nde şu öngörüleri paylaştı:

- Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi.

- 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi.

- Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi.

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

Geçen hafta işsizlikte tek haneye yeniden inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yaptığı sunum sonrasında da dövizler düşmüştü.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.7354 ve en yüksek 4.7718 lirayı gören dolar günlük yüzde 0.58 yükselişle 4.76-4.77 lira aralığında,

- en düşük 5.5353 ve en yüksek 5.824 lirayı gören euro günlük yüzde 0.62 yükselişle 5.57-5.58 lira aralığında,

- en düşük 6.2024 ve en yüksek 6.2613 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 0.70 yükselişle 6.25-6.26 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın günlük piyasa analizinde Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi lira varlıkların olumlu ayrıştığı vurgulandı.

“Merkez Bankası kararı öncesi lira varlıklar olumlu ayrışıyor...” başlıklı bültende şu değerlendirmeler yer aldı:

“Dünkü işlemlerde lira’nin desteği ile BIST 100 endeksi dün sabahki yorumda bahsettiğimiz gibi 95 bin seviyesini aşmakta zorlanmadı.

“MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksindeki yatay kapanışa rağmen TR endeksinin getirisi yüzde 2.36 oldu. Banka hisselerinin de yükselişe katılmış olması teknik anlamda güçlü bir sinyal.

“Piyasa oyuncularının büyük çoğunluğu bugünkü Merkez Bankası Para Kurulu’ndan 100-125 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

“Bloomberg anketine göre 24 katılımcıdan 10 tanesi haftalık repo faizinde 100 baz puan, altı tanesi 125 baz puan, dört katılımcı ise (İş Yatırım olarak biz de bu gruba dahiliz) artış beklemiyor.

“Faiz artışının büyük ölçüde fiyatlandığı düşünüldüğünde tahminimizin doğru çıkması durumunda lira’de satış görebiliriz. Aksi yönde artışın beklentileri aşması halinde lira’de güçlenme daha da devam edebilir.

“Dün Hazine ve Maliye Bakanı, Berat Albayrak, ekonomist ve akademisyenler ile bir toplantı düzenledi, bankacılar ile başlayan ve hazırlanacak yol planına hazırlık olarak yapılan toplantılar zincirinin Salı günü de işadamları ile devam edeceği belirtildi.

“Eylül ayından önce daha önceki Orta Vadeli Plan’dan daha kapsamlı, farklı bir isimde beş yıllık bir ekonomik yol haritası açıklanması bekleniyor.

“BIST 100’ün seyrinde Merkez Bankası kararı belirleyici olacak. İlk aşamada 95 bin 800 direnci enenebilir. 94 bin 750 destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 50 günlük ortalama olan 97 bin 350 seviyesi test edilebilir.

“ABD Kongresi Müzakerecileri Türkiye’ye F35 Verilmesini Engelleyen Tasarıda Uzlaştı

“ABD senatosu ve Temsilciler Meclisi müzakerecileri 716 milyar dolarlık savunma politikası tasarısı üzerinde anlaşmaya vardılar. Söz konusu tasarıda F-35 savaş uçaklarının NATO üyesi Türkiye’ye verilmesi de engelleniyor.

“Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Senato ve Temsilciler Meclisi’nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmesi ve Başkan Trump tarafında da imzalanması gerekiyor.

“Temmuz’da tüketici güven endeksi önceki aya kıyasla yüzde 4 artarak 73,1’e ulaştı. Endeksteki iyileşmede genel ekonomik durum beklentisi, mevcut durumun dayanıklı tüketim malı satın alma için uygunluğu gibi alt kalemlerde görülen iyileşme etkili oldu.

“Öte yandan konut satın alma ihtimalinde keskin bir düşüş söz konusu. Özel tüketim ile ilişkisinin görece daha güçlü olduğu bilinen “hane halkının içinde bulunduğu mali durum” kaleminde önceki aya kıyasla sınırlı da olsa bir düzeltme var.

“Özetle, üçüncü çeyreğin ilk güven endeksi verisinde dikkate değer bir iyileşme var. Tüketici güvenindeki toparlanmada seçim sonrası politik belirsizliğin sona ermesinin katkısı olduğu kanısındayız.

“Ancak tek veri üçüncü çeyrekte beklediğimiz güçlü ivme kaybını görüşümüzü değiştirmek için yeterli değil. Aybaşında açıklanacak PMI verisi yakından izlenecek.”