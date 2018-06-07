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PİYASALAR – Merkez kararı sonrası dolar 4.45’e, euro 5.27'ye kadar geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran () – Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımı yaparak politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından gün içinde 4.5873 düzeyine kadar yükselen dolar, karar sonras...

PİYASALAR – Merkez kararı sonrası dolar 4.45’e, euro 5.27'ye kadar geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran () – Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 1.25 puan faiz artırımı yaparak politika faizini yüzde 17.75’e yükseltmesinin ardından gün içinde 4.5873 düzeyine kadar yükselen dolar, karar sonras 4.4564’e kadar geriledi. 

Haftanın üçüncü işlem günü 4.5557 liradan kapatan dolar yüzde 1.90 düşüşle 4.46-4.47 aralığından işlem görüyor. 

Euro, 5.4316 liraya kadar yükseldikten sonra karar sonrası 5.2773 düzeyine kadar geriledi. Euro/ günlük yüzde 1.25 düşüşle 5.29 - 5.30 lira aralığına çekildi. 

Sterlin karar sonrası 5.9780 düzeyine kadar çekildikten sonra günlük yüzde 1.72 düşüşle 6.00-6.01 aralığında işlem görüyor.

Güne yüzde 0.07 artışla 96 bin 721 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu kararı sonrasında yüzde 2.11 yükselişle 98 bin 693 puana yükseldi. 
 

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